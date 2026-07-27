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Z owoców zrobisz dżem a z liści herbatkę. Napar idealny na trawienie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:56
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Herbata z liści tego drzewa działa cuda. Rewelacyjnie spala tłuszcz/Shutterstock
Lato to niewątpliwie czas owoców. Dżemy powstają z malin, jeżyn, czy porzeczki. Jeśli chodzi o tę ostatnią, można wykorzystać nie tylko owoce, ale i liście. Okazuje się, że idealnie nadają się na herbatkę, która pomoże w trawieniu oczyści organizm. 

Z krzaków owocowych zbieramy zazwyczaj tylko i wyłącznie owoce. To z nich powstają dżemy, konfitury, czy soki na zimę. Mało kto wie, że również liście niektórych owoców są bogate we właściwości odżywcze.

Jedną z takich roślin jest czarna porzeczka. Jej bogactwo już wiele lat temu było wykorzystywane w medycynie ludowej. Okazuje się, że napar z liści czarnej porzeczki to naturalne lekarstwo, które pomaga na różne dolegliwości. 

Liście czarnej porzeczki. Jakie mają właściwości?

W liściach czarnej porzeczki znajdują się takie witaminy jak C, czy B. Nie brakuje w nich takżefosforu, potasu oraz żelaza. Liście tego owocu obfitują w antyoksydanty, fitoncydy, flawonoidy, garbniki, olejki eteryczny i kwasy organiczne. Ze względu na to bogactwo liście świetnie nadają się do przygotowania naparu antyoksydacyjnego. 

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Dzięki regularnemu piciu można m.in. spowolnić procesy starzenia. Napar ten świetnie wpływa na cerę. To jednak nie wszystko. Napar z liści czarnej porzeczki przede wszystkim świetnie podkręca metabolizm i wpływa na trawienie. Warto, więc wypić go, gdy zjemy za dużo lub tłusto. Napar z liści porzeczki wspomoże pracę wątroby a także obniży cholesterol. Sięgnąć po niego powinny również osoby, które mają podwyższony poziom cukru. Jego regularne picie może ustrzec nas przed cukrzycą. To także doskonałe remedium na wszelkiego rodzaju przeziębienia, kaszel, czy ból gardła. 

Jak zrobić herbatkę z liści czarnej porzeczki?

Liście czarnej porzeczki do przygotowania herbatki można zebrać prosto z krzaka, ale można także kupić w sklepie zielarskim. Najlepiej parzyć te świeże, ale z powodzeniem napar zrobimy z suszonych. 

Wystarczy dwie łyżki liści wrzucić do szklanki i zalać wrzącą wodą. Potem przykryć na 20 minut i po tym czasie odcedzić. Napar można pić bez żadnych dodatków, można też dodać do niego miód albo sok z cytryny.

Jak często pić tak przygotowaną herbatkę? Nawet 2 albo 3 razy dziennie. Lepiej jednak nie przekraczać zalecanej dawki. 

Herbata z liści czarne porzeczki. Kto nie powinien pić?

Nie wszyscy mogą pić herbatę z liści czarnej porzeczki. Jest ona przeciwskazana dla:

  • kobiet w ciąży
  • karmiących piersią
  • osób, które stosują leki moczopędne
  • osób, które mają alergię na liście czarnej porzeczki
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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieporadyodchudzanie
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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