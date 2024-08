Te owoce wciąż nie święcą tryumfów w naszej kuchni a szkoda, bo mają naprawdę świetne właściwości. Doskonale działają na nasze serce, kości, mózg oraz trawienie. O czym dokładnie jest mowa?

Te owoce wpływają dobrze na trawienie. Jakie odmiany są najlepsze?

Te owoce to daktyle. Palmy daktylowe, na których rosną są najstarszymi drzewami owocowymi na świecie. Uprawia się je na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, a także w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Owoce mają słodki smak i mięsistą konsystencję. Okazuje się, że na świecie uprawianych jest ponad 1500 różnych odmian daktyli. Te najbardziej cenione i popularne odmiany to daktyle Medjool, Mazafati i Halawi.

Jakie właściwości odżywcze mają daktyle?

Dlaczego warto po nie sięgać? Daktyle to źródło dużej ilości witamin i składników mineralnych. To owoce, które mają najwyżej sklasyfikowane źródło potasu. W 100 g znajduje się go ponad 600 mg. Poza tym to bogate źródło magnezu, żelaza oraz witamin z grupy B. Nie brakuje w nich także dużej ilości błonnika i przeciwutleniaczy. To także idealne źródło energii ze względu na sporą ilość cukrów prostych.

Zawarte w daktylach przeciwutleniacze zmniejszają z kolei ryzyko rozwoju nowotworów, chorób układu krążenia czy cukrzycy. Warto je jeść, gdy ma się ochotę na coś słodkiego. Zawarty w nich błonnik świetnie wpływa również na nasz układ pokarmowy. Jak wynika z badań regularne spożywanie daktyli wpływa dobrze na regularność wypróżnień. Osoba, która spożywała siedem daktyli dziennie przez 21 dni, doświadczyła poprawy w zakresie częstotliwości i konsystencji wypróżnień. Błonnik pomaga nie tylko w trawieniu, ale wpływa też dobrze na poziom glikemii.

Na to również daktyle mają dobry wpływ

Poza tym regularne jedzenie daktyli wpływa na poprawę pamięci. Zmniejsza również ryzyko rozwoju chorób zwyrodnieniowych mózgu jak chociażby choroba Alzheimera. Tym, którzy uprawiają sporty daktyle dostarczają mnóstwa energii. Wszystko za sprawą zawartych w nich cukrów prostych, które są bardzo dobrze wchłaniane przez organizm. Jedzenie daktyli wpłynie również dobrze na naszą skórę i włosy. Zawarte w nich składniki odżywcze sprawią, że ta pierwsza będzie promienna. Daktyle mogą także hamować wypadanie włosów.

Daktyle można zjadać zarówno w formie surowej, jak też suszonej. Warto przy tym pamiętać, że w tej drugiej postaci są bardziej kaloryczne. Świeże z kolei mają niższy indeks glikemiczny i mniej kalorii.