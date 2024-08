Kuchnia czasów PRL nie była zbyt wykwintna. Czasy niedoborów sprawiały, że wiele gospodyń przygotowywało dania mało skomplikowane i z bardzo prostych składników. Okazuje się, że niektóre z nich nie tylko były bardzo smaczne, ale też bardzo zdrowe. Jedno z nich szczególnie wpisuje się w dzisiejsze trendy żywieniowe. Można je jeść na diecie, gdy się odchudzamy. Jakie odżywcze składniki zawiera?

Kuchnia czasów PRL była prosta i dosyć kreatywne, bo często trzeba było zrobić coś z niczego. Choć sklepowe półki wypełniły się po brzegi i dziś w sklepach można kupić a Polacy lubią eksperymentować i sięgają po smaki z różnych stron świata, wciąż chętnie wracają do tych pamiętanych z dzieciństwa.

To danie czasów PRL jest tanie i polecane przez dietetyków

Okazuje się, że wiele dań z czasów PRL nie tylko budzi emocje i wspomnienia, ale też jest zdrowa. Niektóre co prawda wymagają drobnych modyfikacji, ale wciąż są polecane przez dietetyków i lekarzy. Jedno z nich zajmuje szczególne miejsce na tej liście. O co dokładnie chodzi?

Tym daniem z czasów PRL, za którym tak samo wiele osób przepada, jak też nienawidzi, a jednocześnie jest zdrowe i polecane przez dietetyków, jest duszona wątróbka z cebulką. To jeden z tych podrobów, który śmiało można włączyć do swojej diety.

Takie wartości odżywcze zawiera ten przysmak z dawnych lat

Wątróbka to jeden z najbardziej bogatych w wartości odżywcze podrobów. Ma w sobie bardzo dużo białka, witaminy A, witamin z grupy B oraz żelaza. Mitem jest, że lepiej jej nie jeść, bo gromadzi toksyny z całego organizmu. Tak naprawdę to organ, który oczyszcza organizm ze związków szkodliwych i kieruje je do wydalenia. Kupując ją warto pamiętać, że ta z naturalnych hodowli będzie najlepsza, dlatego też warto kupować ją u lokalnych dostawców.

Ile kalorii ma to danie z czasów PRL?

Wątróbka nie tylko zawiera dużo żelaza, witamin oraz selenu czy cynku, ale jest też mało kaloryczna. W 100 gramach znajduje się zaledwie 120-140 kcal. Duszenie jej z cebulką pozwala zachować wartości odżywcze i utrzymać niską kaloryczność tego produktu. Poza tym, że można jeść ją nawet wtedy, gdy jesteśmy na diecie, to produkt, który świetnie wpływa na nasz wzrok i pomaga w zapobieganiu anemii. Znajdujące się w niej witaminy z grupy B sprawiają, że jedzenie wątróbki dodaje energii i zwiększa odporność na stres. Utrzymuje także metabolizm na odpowiednim poziomie.