Lato to czas, gdy w naszych kuchniach stoi dużo owoców. Nie chowamy ich do lodówki, bo częściej, niż podczas innych pór roku sięgamy, by je zjeść. Niestety zostawione na dłużej czereśnie, brzoskwinie, czy maliny są łakomym kąskiem dla małych, czarnych muszek.

Reklama

Owocówki - zmora prawie każdej kuchni

Mowa rzecz jasna o tzw. owocówkach. Te małe i bardzo irytujące owady rozmnażają się błyskawicznie i trudno się ich pozbyć. Okazuje się, że nie trzeba od razu biec do sklepu po specjalistyczne środki owadobójcze. Wystarczy sprawdzony i skuteczny domowy sposób. Wszystko, co jest potrzebne do przygotowania tego specyfiku znajdziemy w naszych kuchniach.

Jak pozbyć się muszek owocówek?

Muszki owocówki zazwyczaj przylatują z dworu. Wabi je aromat warzyw i owoców a dokładnie słodki zapach i ocet owocowy, który wydziela się z dojrzewających i psujących się owoców. Dlatego też tak tłumnie "atakują" koszyki z owocami. Mało, kto wie, że odstraszyć muszki owocówki mogą niektóre zioła. Dobrze jest obok owoców postawić np. miętę, bazylię lub lawendę. Ich zapachu owocówki wprost nie znoszą.

Skuteczna pułapka na muszki owocówki

Pułapką na te natrętne owady może być również mieszanka octu owocowego i płynu do mycia naczyń. Ten pierwszy je zwabi a drugi sprawi, że się utopię. Efekty a dokładnie brak owocówek w kuchni zauważyć będzie można już po kilku godzinach. Nie wszystkie owady dadzą się złapać do tak przygotowanej pułapki od razu. Warto jednak wykazać się odrobiną cierpliwości, bo prędzej, czy później znikną.

OBSERWUJ nas na WhatsApp