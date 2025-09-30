Jesienią częściej, niż podczas innych pór roku sięgamy po grzyby. Ten jest szczególnie wyjątkowy. Nie tylko ze względu na smak, ale także dostępność. Można z niego korzystać przez cały rok, bo jest dostępny na straganach, bazarach oraz w sklepach.

"Leśne mięso". Co to za grzyb?

Nazywany jest "leśnym mięsem" a dania z nim szczególnie upodobały sobie te osoby, które jedzą tylko i wyłącznie warzywa i owoce. O jakim grzybie mowa? To boczniak. Okazuje się, że to nie tylko smaczny, ale też bardzo zdrowy grzyb.

Nazywany jest "leśnym mięsem". Ile kalorii ma ten grzyb?

Szczególnie polubić go powinni ci, którzy są na diecie i chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Boczniaki dzięki swoim składnikom odżywczym wspierają układ odpornościowy i podkręcają metabolizm. Dlatego też warto przyrządzać z niego dania, które będą odżywcze i mało kaloryczne. Świeże boczniaki zawierają około 33-37 kcal w 100 gramach.

Grzyb do zadań specjalnych. Jakie potrawy z niego zrobić?

Indeks glikemiczny boczniaków to zaledwie 15 IG. Mogą, więc po niego sięgać nie tylko ci, którzy się odchudzają, ale też osoby, które mają problemy z insulinoopornością.

Okazuje się, że boczniaki obniżają także poziom cholesterolu we krwi. Z boczniaka można robić pyszne zapiekanki, wegetariańskie zupy jak np. "flaki". Można je także dusić np. w sosie śmietanowym albo zjeść smażone z dodatkiem natki pietruszki i parmezanu.