Ten kisiel jest nie tylko smaczny, ale ma też wiele pozytywnych dla naszego zdrowia właściwości. Szczególnie jeśli chodzi o nasz układ pokarmowy. Dzięki jedzeniu go codziennie przestaniemy mieć problemy z zaparciami a nawet zespołem jelita drażliwego, jeśli na niego cierpimy.

Ten kisiel zregeneruje jelita i podkręci metabolizm

Dobrze zadziała także na kaszel, czy stany zapalne gardła. Wiele osób sięgnie po niego, jednak z nieco innego powodu. Ten kisiel a właściwie jeden jego składnik sprawi, że podkręci on metabolizm, zregeneruje jelita, wspomoże ich perystaltykę a przede wszystkim pomoże schudnąć.

Kisiel z siemienia lnianego pomaga w odchudzaniu

Tym cudownym składnikiem jest siemię lniane. Kisiel z jego dodatkiem działa kojąco na błony śluzowe i ułatwia regenerację podrażnionych tkanek, czy to gardła przy stanach zapalnych, czy jelita. Wspomaga również trawienie i reguluje pracę jelit. Zawarty w nim błonnik pokarmowy pomaga z kolei w pracy jelit. Dlatego też warto włączyć kisiel z siemieniem do swojego menu, by w naturalny sposób wspomóc proces odchudzania.

Jak przygotować kisiel z siemienia lnianego?

Oto przepis na kisiel z siemieniem lnianym.

Przepis

Składniki:

2 duże łyżki siemienia lnianego,2-3 szklanki wody,sok owocowy (np. malinowy, truskawkowy, porzeczkowy),miód do smaku,sok z cytryny do smaku

Sposób przygotowania:

Siemię lniane zalej wodą w garnku i gotuj przez 10-15 minut, mieszając od czasu do czasu.

Zdejmij z ognia i przecedź przez sitko, aby pozbyć się ziaren. Dzięki temu kisiel będzie łagodniejszy dla osób z wrażliwymi jelitami. Możesz jednak pominąć przecedzanie i podać kisiel wraz z drobinkami.

Odstaw do wystudzenia. Dodaj ulubiony sok owocowy, miód oraz sok z cytryny do smaku. Wybierz sok 10 proc., najlepiej domowy. Dokładnie wymieszaj.