Ciasta z kruszonką albo owoce pod kruszonką to hit każdego lata i jesieni. Takie ciasto albo deser chętnie zjadamy podczas pikników, czasu spędzonego w ogrodzie, czy na łonie natury.

Lepsza niż klasyczna mąka pszenna. Idealna do wypieków

Zazwyczaj ten element naszych słodkich wypieków przygotowywany jest na bazie mąki pszennej. Tymczasem okazuje się, że można zrobić kruszonkę używając zupełnie innego produktu. Jakiego? Chodzi o nieco zapomnianą, ale sprawdzającą się w wypiekach mąkę krupczatkę.

Reklama

Często zadawanym pytaniem jest to, czy mąka ziemniaczana i krupczatka są tym samym. Ta pierwsza robiona jest ze skrobi z bulw ziemniaków, ta druga to mąka pszenna, typ 450. Nie jest to więc ten sam produkt. Jak i do czego najlepiej używać więc krupczatki?

Z czego przygotować dobrą kruszonkę?

To mąka również pszenna, ale typu 450. Jej konsystencja przypomina kaszkę. To właśnie to sprawia, że idealnie nadaje się do wypieku ciast kruchych oraz wielu innych wypieków. Krupczatka ma kremową barwę, przyjemny zapach i delikatny, słodki posmak. Dzięki temu, że ma wysoką zawartość glutenu, rewelacyjnie nadaje się nie tylko do ciast i ciasteczek, które mają być kruche, ale świetnie sprawdza się również w przygotowywaniu makaronów, klusek, czy pierogów.

Jak przygotować idealną kruszonkę?

Sprawdzi się również w pieczeniu tart zarówno tych słodkich, jak i wytrawnych.

Można w niej panierować kotlety albo zagęszczać nią zupy i sosy. Jeśli zmieszamy ją z mąką tortową upieczemy naprawdę puszysty biszkopt. Jak zrobić kruszonkę z krupczatki?

Reklama

Przepis na kruszonkę

Składniki:

2 szklanki mąki krupczatki

1 szklanka cukru brązowego

1 łyżka cukru waniliowego

200 g masła

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki suche. Do suchych składników dodaj twarde, mocno schłodzone masło otarte na grubym oku lub pokrojone.

Zacznij łączyć dłońmi składniki, rozcierając je, by się dokładnie połączyły. Następnie zagnieć wszystko w małe bryłki, a po tym rozkrusz, uzyskując kruszonkę. Zapiekaj razem z ciastem, drożdżówkami czy owocami.