Owsianka to jedna z lepszych potraw, jaką można zaserwować sobie na śniadanie. Nie tylko syci, ale też dobrze wpływa na nasze jelita, a także cerę. Jej dobroczynne działanie można wzbogacić o jeszcze jeden produkt. Chodzi o siemię lniane. Wystarczy dorzucić je do owsianki, by nasz brzuch był płaski a kilogramy łatwiej spadały. W jakiej formie najlepiej je dodać? Zmielonej czy w całych ziarnach?