Choć fachowa nazwa brzmi porzeczka agrest, potocznie nazywa się go agrestem. Ten zapomniany przez wielu owoc, przed laty rósł w każdym ogródku i wszyscy zajadali się nim latem. Z agrestu przygotowywało się kompoty, konfitury, a przede wszystkim zjadało na surowo.

Oprócz zielonej odmiany, owoc ten można spotkać także w kolorze żółtym i czerwonym. Jego skórka pokryta jest gruczołkowatymi włoskami. U niektórych odmian jest gładka i błyszcząca.

Okazuje się, że to bardzo zdrowy owoc. Wartości odżywcze agrestu i jego szerokie zastosowanie w kuchni powinno zachęcić do tego, by go jeść.

Jakie właściwości zdrowotne ma agrest?

Czy agrest jest zdrowy? Zjadamy go niezwykle rzadko i mało a szkoda, bo to jeden z bardziej niedocenianych owoców. Choć trudno w to zapewne uwierzyć, dostarcza 20 razy więcej witaminy C niż jest jej w pomarańczy. Agrest jest także antyoksydantem, który chroni przed działaniem wolnych rodników. Owoc ten zawiera także kwas elagowy i kumarynowy. Agrest zawiera dużo minerałów takich jak potas, żelazo, wapń, fosfor i mangan.

Czy agrest wspomaga odchudzanie?

Poza witaminą C, zawiera również A, E i te z grupy B. Agrest bogaty jest również w błonnik pokarmowy. To sprawia, że jedzenie go wspomaga pracę jelit i utrzymanie prawidłowej mikroflory. Co za tym idzie agrest jest, więc owocem bardzo dobrym dla tych, którzy walczą z nadwagą i chcą się pozbyć zbędnych kilogramów.

Agrest nie tylko na odchudzanie

Agrest nie tylko wspomaga odchudzanie i pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Łagodzi także stany zapalne jelit i żołądka. Przyspiesza przemianę materii a z racji tego, że ma niski indeks glikemiczny mogą jeść go osoby, które zmagają się z cukrzycą i insulinoopornością.

Agrest to owoc, który wzmacnia także odporność. Poza tym spore ilości magnezu i witamin z grupy B sprawia, że wspomaga koncentrację i zmniejsza stres. Zawarte w agreście przeciwutleniacze opóźniają procesy starzenia się skóry, poprawiają jej koloryt i kondycję. Miąższ i skórka tego owocu bogate są w luteinę, która jak powszechnie wiadomo wspiera funkcjonowanie narządu wzroku. Poza tym agrest wspiera również prawidłową pracę serca m.in. reguluje ciśnienie krwi i obniża zbyt wysoki poziom cholesterolu a dodatkowo uelastycznia naczynia krwionośne.

Co można przygotować z agrestu?

Ten skarb natury można spożywać na surowo, ale świetnie nadaje się do przygotowania kompotów, przetworów a także mało kalorycznych koktajli. Agrestowy dżem będzie idealny do kanapek, naleśników, czy racuchów. Będzie też świetną dekoracją ciast i deserów.