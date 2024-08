Wiele osób coraz częściej skarży się na zaparcia i problemy z przemianą materii. Powodem tego jest zapewne coraz bardziej siedzący tryb życia i nie zawsze zdrowe i dietetyczne jedzenie. Co zrobić, gdy mamy problemy z trawieniem a co za tym idzie pojawiają się u nas nadmierne kilogramy?

Napój na zaparcia. Ułatwia wypróżnianie

Okazuje się, że istnieje bardzo prosty sposób, by sobie z tym pomóc. To w sumie żadna nowość, bo stosowały ją już nasze babcie. Ten działający w ekspresowym tempie i bardzo skuteczny napój to woda z dodatkiem soli. Nie od dziś wiadomo, że nie tylko odpowiednio nawadnia organizm, ale też wspomaga trawienie i ułatwia wypróżnianie. Poza tym wypita rano, przed śniadaniem zmniejsza apetyt a co za tym idzie pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów.

Jak zrobić napój, który oczyści jelita i wspomaga odchudzanie?

By przygotować ten pomocny przy zaparciach i oczyszczający jelita napój, wystarczy mieć pod ręką wodę (najlepiej przegotowaną i ciepłą) oraz sól. Z racji tego, że nie każdy będzie zachwycony smakiem tej mikstury, można dodać do niej nieco soku z cytryny oraz listki mięty.

By przygotować wodę z solą wystarczy 1 łyżeczkę soli himalajskiej albo morskiej rozpuścić w 1 litrze ciepłej wody. Napój ten warto pić w ilości jednej szklanki, na czczo, pół godziny przed posiłkiem. Ten sposób oczyszczania jelit trzeba stosować rozsądnie. Najlepiej robić to przez tydzień lub doraźnie, kiedy ma się problemy z trawieniem albo zaparcia. Woda z dodatkiem, ale dosłownie szczypty soli to także naturalny izotonik.

Przeciwwskazania. Kto nie powinien po niego sięgać?

Z racji tego, że woda z solą powoduje szybki efekt, lepiej mieć w pobliżu toaletę. Gdy zastosujemy tę kurację w trakcie upałów dobrze jest pamiętać o piciu dużej ilości wody, co najmniej 2 litry dziennie, by nie odwodnić organizmu i ułatwić proces oczyszczania.

Ten napój warto stosować ostrożnie, bo jak wiadomo nadmiar soli w diecie jest szkodliwy. Może prowadzić do zaburzeń pracy serca czy nadciśnienia tętniczego. Jej dzienne spożycie nie powinno przekraczać dziennie 5 g, czyli 1 łyżeczka do herbaty. Takiej mikstury nie powinny pić osoby, które chorują na nadciśnienie tętnicze. Przeciwwskazaniem są również choroby nerek lub serca, a także ciąża oraz karmienie piersią. Nie należy jej również podawać dzieciom.