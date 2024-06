W Polsce dereń, bo o nim mowa, występuje głównie jako roślina ozdobna. Wczesną wiosną zachwyca kwiatami, które rosną na pozbawionych jeszcze liści gałęziach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że roślina ta ma również jadalne i jedne z najzdrowszych na świecie owoców.

Czy owoce derenia są trujące?

Mimo, że wielu z nas uważa, że owoce derenia są trujące, można zrobić z nich przetwory, soki oraz nalewki, których smak niczym nie ustępuje tym przygotowywanym na bazie innych, bardziej popularnych owoców. Koneserom nalewek z pewnością posmakuje dereniówka, a wielbiciele słodkich smaków zachwycą się dżemem z derenia.

Jakie właściwości ma dereń?

Owoc derenia to jeden z najzdrowszych na świecie. Ma wiele właściwości leczniczych. Jest bogaty w witaminę C. Jest jej w nim pięć razy więcej, niż w cytrynie. Poza nią to także takie dobra jak antocyjany, flawonoidy, a także różne składniki mineralne. W polskiej kuchni używany jest rzadko, ale w Iranie, na Kaukazie, a także tak popularnych ostatnio kuchniach gruzińskiej, czy bałkańskiej. Smak derenia jest słodko-cierpki.

Czy dereń można jeść na surowo?

W czasach PRL uznawano tę roślinę za "pański owoc" i tępiono z ogrodów. Teraz powoli powraca do łask. Dereń poza tym, że zawiera witaminy i minerały, stymuluje również produkcję insuliny, wspiera cyrkulację krwi, redukuje ciśnienie i działa wspomaga pracę nerek.

Dereń można przerabiać na wspomniane wcześniej dżemy, konfitury, syropy, czy nalewki, ale można go jeść również na surowo. Idealnie sprawdzi się jako dodatek do jogurtów, sałatek, czy owsianek. Można z niego także przygotować sos do mięs oraz pasztetów.