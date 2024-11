Okazuje się, że podczas diety odchudzającej wcale nie trzeba rezygnować z jedzenia serów. Niektóre są nie tylko smacznym, ale też zdrowym dodatkiem. Dietetycy sugerują, by eliminować z jadłospisu, głównie kaloryczne żółte sery. Inne można jeść, bo są nie tylko sycące, ale mają też wiele wartości odżywczych. To między innymi białko, witaminy oraz minerały.

Jakie sery można jeść na diecie?

Na sklepowych półkach znaleźć można wiele serów oraz serków, które nie są zbyt kaloryczne i rewelacyjnie sprawdzą się jako dodatek do dietetycznych dań. Jednym z nich jest serek wiejski. Ma dużą ilość białka i małą tłuszczu. To dobry wybór chociażby na śniadanie. Idealne będzie smakował w towarzystwie rzodkiewki lub innych świeżych warzyw, jak pomidor czy ogórki. Można z niego przygotować również danie na ciepło z dodatkiem jajek.

Te sery również można jeść na diecie

Kolejnym dobrym wyborem jest mozarella. Ten ser także ma więcej białka niż tłuszczu. Mozarella to świetne źródło witamina B12, wapnia, fosforu a także selenu i cynku. Ten ser świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatek np. z pomidorami. Zdrowym serem jest również ricotta. To nabiał ubogi w tłuszcz i bogaty w pełnowartościowe białko. W jego składzie znajdziemy witaminy z grupy B oraz A, D, E i K. Kremowa konsystencja pasuje do sosów i farszów różnych dań.

Hit ze Skandynawii i alternatywa dla krowiego nabiału

Ser kozi to także ten gatunek, który można jeść na diecie. Produkowany z mleka kóz jest bogaty w witaminę A oraz B. Można go dodać do sałatek oraz kanapek a także potraw mięsnych np. dietetycznych burgerów czy pieczonych warzyw jak bataty, papryka lub cukinia. Jeszcze jednym serem, który sprawdzi się jako produkt w diecie jest kvrag naturalny.

Ten hit ze Skandynawii ma bardzo dużo składników odżywczych. Zawiera sporo białka oraz mało tłuszczu i cukru. Porcja o wadze 100 g to około 65 kalorii. Kvrag świetnie działa na jelita i trawienie. Można dodać do niego orzechy, siemię lniane oraz owoce i zrobić z nim śniadanie na słodko. Jest także świetnym dodatkiem do naleśników lub placków.