O tym, że w naszej diecie każdego dnia powinno znajdować się dużo warzyw, wie dobrze każdy. Wiele z nich zawiera dobroczynne witaminy, minerały i antyoksydanty. Bez tych substancji nasze organizmy nie będą dobrze funkcjonować. Warzyw zjadamy nieco więcej, niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż za mało. Niektóre dobrze znamy, inne to dla nas odkrycie.

To najzdrowsze warzywo świata. Znano je już w starożytności

Tak jest właśnie z tym warzywem. W Polsce wciąż jest mało znana, choć przez kilka ostatnich lat zyskała na popularności. Z badań, które przeprowadzili naukowcy z William Paterson University wynika, że wśród 50 przebadanych przez nich warzyw, to właśnie ona jest najzdrowsza i najlepsza. Bogata w cenne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki odżywcze.

O jakim warzywie mowa? To rukiew wodna, której drobne listki nieco przypominają rukolę. Okazuje się, że to nie tylko zdrowe, ale też najstarsze na świecie warzywo. Jej lecznicze właściwości znano już w starożytnym świecie. W dawnych czasach stosowano ją, by poradzić sobie z przeziębieniem.

Wspomaga jelita, serce i wątrobę. Poprawia wygląd skóry

Wspomagała też serce i pracę wątroby. Z najnowszych badań wynika, że jej liście jedzone regularnie poprawiająwygląd skóry, a także wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Warzywo to zawiera wiele składników odżywczych. Liście rukwi wodnej są bogate m.in. w magnez, potas, cynk, wapń, czy żelazo. To także świetne źródło witamin A, K, C i E oraz tych z grupy B. Rukiew wodna zawiera również beta-karoten.

Jest idealna dla tych, którzy chcą zadbać o swoje jelita i żołądek. To także idealne lekarstwo na zgagę. Rukiew wodną można już kupić w wielu sklepach, ale również wyhodować we własnej kuchni. Jej nasiona nie są drogie a satysfakcja z samodzielnie wyhodowanego warzywa ogromna.