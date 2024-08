Trwa sezon na brzoskwinie

Brzoskwinie to smaczne i bardzo soczyste owoce, na które sezon rozpoczyna się w lipcu, a kończy wczesną jesienią. Warto więc wykorzystać te miesiące na włączenie ich do swojej diety. Idealnie sprawdzą się jako przekąska, składnik smoothie, dodatek do deserów, ale też sałatek i dań mięsnych. Ponadto poza smakiem mają też wiele właściwości zdrowotnych i pozytywnie wpływają na cały organizm. Jedynym przeciwwskazaniem do ich spożywania jest alergia na nie.

Składniki odżywcze brzoskwiń

Brzoskwinie są pełne witamin i minerałów. Dodatkowo zawierają tłuszcz, węglowodany, błonnik i białko. Jedna średnia brzoskwinia dziennie to pokrycie 15 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz 6 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę A. To jednak nie wszystko, ponieważ owoce te są także źródłem potasu, magnezu, żelaza, kwasu foliowego, niacyny, witaminy E, witaminy K, miedzi, cynku i innych składników.

Brzoskwinie – właściwości zdrowotne

Jak podaje portal Poradnik Zdrowie, brzoskwinie są pomocne w walce z nowotworem piersi. Ich spożywanie może przyczynić się do zahamowania nowotworu i zapobiegania przerzutom, gdyż zawarte w owocach fenole neutralizują wolne rodniki.

Ponadto brzoskwinie składają się głownie z wody – stanowi ona 99 proc. owocu. Dlatego też mają właściwości moczopędne i tym samym są pomocne w samodzielnym oczyszczaniu organizmu. A skoro o oczyszczaniu mowa, brzoskwinia jest także bogata w błonnik. Ten składnik pozytywnie wpływa na układ trawienny. Dlatego też włączenie jej do diety może pomóc w pozbyciu się zaparć.

Brzoskwinie zwiększają produkcję czerwonych krwinek. To sprawia, że doskonale sprawdzą się w diecie osób chorujących na anemię.

Ponadto mają one mało kalorii i niski indeks glikemiczny. Mogą więc być z powodzeniem składnikiem diet odchudzających. Nie muszą ich wykluczać także osoby z cukrzycą typu 2 oraz insulinoopornością.

Po brzoskwinie mogą także sięgać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Owoce te zawierają bowiem kwas foliowy, pomagają w przyswojeniu żelaza, a witamina C wpływa na rozwój kości, mięśni, żył czy zębów u noworodków.