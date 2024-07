Lato to czas, gdy możemy korzystać z dobrodziejstwa świeżych warzyw i owoców. Wiele z nich można jeść na surowo albo przygotowywać z nich gulasze, lecza, czy inne dania jednogarnkowe lekkie, smaczne a przede wszystkim pełne zdrowych kalorii i odżywczych składników.

Reklama

Poza cukinią, która właśnie o tej porze roku jest niekwestionowaną gwiazdą straganów, jest jeszcze jedno bardzo zdrowe warzywo, które wspomaga trawienie, podkręca metabolizm i pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Choć nieco zapomniane, jest równie smaczne i doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju kuchennych inspiracji. O czym mowa?

Jakie właściwości odżywcze ma patison?

Tym warzywem jest patison. To odmiana dyni zwyczajnej. Wiele osób błędnie uważa, że można go używać tylko i wyłącznie jako dekoracji. Nic bardziej mylnego. Ma podobnie, jak cukinia, czy dynia wiele wartości odżywczych.

Reklama

Patison w 95 proc. złożony jest z wody. To warzywo lekkostrawne, o małej zawartości kalorii. Poza tym patison jest bogaty w węglowodany, a także potas, wapń, żelazo i magnez. Pełno w nim witaminy A, c oraz karotenoidów. Ogromną zaletą tego warzywa jest to, że wspiera usuwanie z organizmu człowieka wszelakich pasożytów jelitowych. Patison powinien znaleźć się w diecie tych osób, które chcą schudnąć albo wspomóc swój układ trawienny i wyregulować proces przemiany materii. Patisony wspomagają także koncentrację, poprawiają kondycję oraz kolor skóry i co ważne, dla tych którzy dużo pracują przed komputerem - wzmacniają wzrok.

To warzywo, które również jadane regularnie neutralizuje działanie wolnych rodników tlenowych. Jednym słowem pomaga organizmowi w walce z tym, co szkodliwe w otaczającym go środowisku.

Co można zrobić z patisona?

Okazuje się, że prozdrowotne działanie patisona jest tym wyższe, im bardziej się go podda obróbce termicznej. Idealny czas gotowania patisona to 10 minut. Wiele osób uważa, że patison nadaje się jedynie do marynowania. Nic bardziej mylnego. To warzywo doskonale nadaje się do zrobienia z niego chociażby frytek. Można go też użyć jako składnik sałatki. Świetnie nadaje się do kiszenia lub grillowania.

Patison to także idealne warzywo do zrobienia z niego kotletów. Wystarczy pokroić go w plastry, posolić i odstawić na 15-20 minut aby pozbyć się nadmiaru wody. Po tym czasie plastry patisona należy odsączyć w papierowym ręczniku i obtoczyć panierką z mąki, jajka oraz bułki tartej. Można do niej dodać ulubione przyprawy. Pozostaje już tylko usmażyć tak przygotowane kotlety na rozgrzanym tłuszczu.