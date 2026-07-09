Sałatka działkowca to letni hit

Sałatka działkowca to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe danie. Od wielu lat jest hitem, który przygotowuje się letnią porą. Ten przepis na letnią sałatkę znali bardzo dobrze nasi dziadkowie. Nie bez powodu nosi też taką nazwę. Była daniem przygotowywanym na działkach i letniskach w ramach szybkiego, letniego obiadu.

Ten składnik to podstawa sałatki działkowca

W skład sałatki działkowca oprócz podstawowego składnika, czyli świeżych ogórków wchodzą cebula, rzodkiewki, marchewki. Jest jeszcze jeden składnik, którego w tej sałatce po prostu nie może zabraknąć. Można powiedzieć, że to wręcz podstawa udanej i smacznej sałatki działkowca. Tym dodatkiem, który zasługuje na szczególną uwagę jest olej rzepakowy.

To sałatka szybka i łatwa w przygotowaniu. Jest idealna na ciepłe, letnie dni. Jak ją przygotować? Oto przepis na sałatkę działkowca.

Przepis na sałatkę działkowca

Składniki:

2 ogórki zielone

pęczek rzodkiewki

1 cebula

2 młode marchewki

2 łyżki oleju rzepakowego

pół łyżeczki cukru

sok z połówki cytryny

kilka gałązek szczypiorku, natki pietruszki albo koperku

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania: