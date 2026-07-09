Sałatka działkowca to letni hit
Sałatka działkowca to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe danie. Od wielu lat jest hitem, który przygotowuje się letnią porą. Ten przepis na letnią sałatkę znali bardzo dobrze nasi dziadkowie. Nie bez powodu nosi też taką nazwę. Była daniem przygotowywanym na działkach i letniskach w ramach szybkiego, letniego obiadu.
Ten składnik to podstawa sałatki działkowca
W skład sałatki działkowca oprócz podstawowego składnika, czyli świeżych ogórków wchodzą cebula, rzodkiewki, marchewki. Jest jeszcze jeden składnik, którego w tej sałatce po prostu nie może zabraknąć. Można powiedzieć, że to wręcz podstawa udanej i smacznej sałatki działkowca. Tym dodatkiem, który zasługuje na szczególną uwagę jest olej rzepakowy.
To sałatka szybka i łatwa w przygotowaniu. Jest idealna na ciepłe, letnie dni. Jak ją przygotować? Oto przepis na sałatkę działkowca.
Przepis na sałatkę działkowca
Składniki:
- 2 ogórki zielone
- pęczek rzodkiewki
- 1 cebula
- 2 młode marchewki
- 2 łyżki oleju rzepakowego
- pół łyżeczki cukru
- sok z połówki cytryny
- kilka gałązek szczypiorku, natki pietruszki albo koperku
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Ogórki umyj i osusz, odkrój końcówki, a następnie posiekaj na drobne plasterki, najlepiej za pomocą szatkownicy.
- Rzodkiewki umyj, a następnie zetrzyj na tarce. Cebulę drobno posiekaj. Marchewki obierz i również zetrzyj na tarce. Wszystkie przygotowane warzywa umieść w dużej misce.
- W osobnej miseczce połącz olej rzepakowy, cukier i sok z cytryny. Dodaj sól i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszaj, aby składniki się połączyły.
- Polej warzywa przygotowanym sosem, a następnie delikatnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się dobrze połączyły.
- Sałatkę działkowca udekoruj świeżymi ziołami: szczypiorkiem, natką pietruszki albo koperkiem.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.