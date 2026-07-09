Dziennik Gazeta Prawana logo

Sałatka działkowca. Letni hit na bazie świeżych ogórków

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:39
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Asian,Style,Pickled,Carrot,And,Fresh,Cucumber,Salad,Sprinkled,With
Sałatka działkowca to kultowy smak i letni hit od wielu lat/ShutterStock
Sałatka działkowca to kultowy smak i letni hit od wielu lat. Jej tajemnica to kompozycja świeżych, letnich warzyw. Nazwa, jak nietrudno się domyślić pochodzi od tego, że jest bardzo popularna wśród tych, którzy mają świeże warzywa z własnego ogródka. Jej baza są ogórki. Co jeszcze powinno się w nie znaleźć?

Sałatka działkowca to letni hit

Sałatka działkowca to nie tylko smaczne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe danie. Od wielu lat jest hitem, który przygotowuje się letnią porą. Ten przepis na letnią sałatkę znali bardzo dobrze nasi dziadkowie. Nie bez powodu nosi też taką nazwę. Była daniem przygotowywanym na działkach i letniskach w ramach szybkiego, letniego obiadu.

Ten składnik to podstawa sałatki działkowca

W skład sałatki działkowca oprócz podstawowego składnika, czyli świeżych ogórków wchodzą cebula, rzodkiewki, marchewki. Jest jeszcze jeden składnik, którego w tej sałatce po prostu nie może zabraknąć. Można powiedzieć, że to wręcz podstawa udanej i smacznej sałatki działkowca. Tym dodatkiem, który zasługuje na szczególną uwagę jest olej rzepakowy. 

Zapomniana letnia sałatka naszych dziadków. Zachwyca smakiem i prostotą
Zapomniana letnia sałatka naszych dziadków. Zachwyca smakiem i prostotą

To sałatka szybka i łatwa w przygotowaniu. Jest idealna na ciepłe, letnie dni. Jak ją przygotować? Oto przepis na sałatkę działkowca.

Przepis na sałatkę działkowca

Składniki:

  • 2 ogórki zielone
  • pęczek rzodkiewki
  • 1 cebula
  • 2 młode marchewki
  • 2 łyżki oleju rzepakowego
  • pół łyżeczki cukru
  • sok z połówki cytryny
  • kilka gałązek szczypiorku, natki pietruszki albo koperku
  • sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Ogórki umyj i osusz, odkrój końcówki, a następnie posiekaj na drobne plasterki, najlepiej za pomocą szatkownicy.
  2. Rzodkiewki umyj, a następnie zetrzyj na tarce. Cebulę drobno posiekaj. Marchewki obierz i również zetrzyj na tarce. Wszystkie przygotowane warzywa umieść w dużej misce.
  3. W osobnej miseczce połącz olej rzepakowy, cukier i sok z cytryny. Dodaj sól i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszaj, aby składniki się połączyły.
  4. Polej warzywa przygotowanym sosem, a następnie delikatnie wymieszaj, aby wszystkie składniki się dobrze połączyły.
  5. Sałatkę działkowca udekoruj świeżymi ziołami: szczypiorkiem, natką pietruszki albo koperkiem.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepissałatkaogórkiprzepis na sałatkę z ogórków
Powiązane
Watermelon,Salad,With,Feta,Cheese,,Cucumber,And,Basil.,Healthy,Summer
Sałatka z arbuzem i awokado. Świetna na upalne dni
Sweet,Chili,Cauliflower,Wings,Over,Light,Stone,Background,With,Copy
Nuggetsy z kalafiora. Przekąska idealna na upalne dni
High,Angle,Of,Tasty,Salad,With,Asparagus,And,Eggs,And
Wiosenna sałatka ziemniaczana z rzodkiewką i szparagami. Najlepsza na lunch lub grilla
sałatka Ewy Wachowicz
Sałatka z kaszą i czosnkiem niedźwiedzim. Danie pełne witamin od Ewy Wachowicz
Tuscan,Bread,Soup,Or,"pappa,Al,Pomodoro",Typical,Italian,Dish
Pappa al pomodoro – toskańska zupa pomidorowa. Poznajcie przepis Roberta Makłowicza. Zakochacie się!
Fried,Zucchini,With,Parsley,,Garlic,,And,Sauce,In,A,White
Smażona cukinia. Ten przepis Dionisiosa Sturisa przeniesie was prosto do Grecji
Fresh,Broad,Beans,Taken,Out,Their,Pods,Straight,After,They
Sałatka z bobem i pomidorami. Letnia przekąska od Jaśka Kuronia
Cucumber,Salad,With,Sour,Cream,,Dill,And,Paprika
Mizeria zamienia się w wodnistą breję? To najczęściej popełniany błąd
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSałatka działkowca. Letni hit na bazie świeżych ogórków »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
TzG
Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z ciepłą wodą
kawa
Znana sieć wyprzedaje dobrą kawę. Opakowanie za 6,99 zł, ale są limity
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj