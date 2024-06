Pappa al pomodoro robi się szybko. Właściwie wszystkie składniki mamy zawsze pod ręką. Jak to we włoskich przepisach bywa, ważne są świeże, dobrej jakości składniki.

Pappa al pomodoro jest gęsta, aromatyczna i świetnie można się nią najeść w letni dzień. Najlepsza jest, gdy przygotujemy ją ze świeżych, pachnących i mocno czerwonych pomidorów.

Przepis:

Składniki:

1 kg świeżych, dojrzałych pomidorów

1 kg pomidorków koktajlowych

4-6 ząbków czosnku

500 g czerstwego, pszennego chleba

1,5 litra wody

4-6 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia

2 suszone papryczki peperoncini (lub szczypta ostrej papryki w proszku)

sól

1-2 łyżki octu winnego

1 duży pęczek bazylii

oliwa z pierwszego tłoczenia do podania

Przygotowanie:

Pomidory zalewamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy w kostkę, dodajemy do garnka razem z obranym i drobno posiekanym czosnkiem, gałązkami bazylii obranymi z liści, pokrojonym w kostkę chlebem i pokruszonymi papryczkami, zalewamy wodą, zagotowujemy i trzymamy na małym ogniu ok. 15 min.; wyjmujemy gałązki bazylii i wyrzucamy.

Umyte pomidorki koktajlowe układamy na tacy do pieczenia, każdy lekko nagniatamy widelcem, polewamy oliwą, wkładamy do gorącego piekarnika i pieczemy ok. 30 min., aż skórka się lekko przyrumieni. Upieczone pomidorki przecieramy na sicie do garnka, dolewamy też sok, który powstał podczas pieczenia oraz oliwę. Zupę doprawiamy do smaku solą i octem, dodajemy podarte dłońmi listki bazylii. Przed podaniem zupę dekorujemy listkami bazylii i każdą porcję skrapiamy oliwą. Zupa ma mieć temperaturę pokojową.