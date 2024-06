Jak gotować bób?

Wiele osób ma z tym problem. Głównym powodem jest to, że bób staje się z wiekem twardszy i od tego właśnie zależy czas gotowania. Jak wyjaśnia Jakub Kuroń młody bób bez wątpienia wystarczy gotować 7-10 minut, potem ten czas wzrasta nawet do 15 minut.

W wielu przepisach spotkałem się z czasem do 20 minut. Osobiście nigdy tyle czasu bobu nie "męczyłem", lubię jak nasiona trzymają jeszcze swoją strukturę, zwłaszcza w sałatkach - pisze na swojej stronie z przepisami.

Jakub Kuroń bób gotuje z dużą ilością świeżego koperku i kilku ząbków czosnku. Zamiast gałązek koperku poleca, by wykorzystać same łodygi. Sugeruje też, by czosnku nie obierać z łupin.

Przepis na sałatkę z bobu i pomidorów

Składniki:

500 g bobu

3 pomidory

1 czerwona cebula

1 łyżka soku wyciśniętego z cytryny

4 łyżki sosu jogurtowego

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ugotowany bób obierz ze skórek, przełóż do miski. Dodaj pokrojone w ósemki lub np. kostkę pomidory, oraz cebulę cienko pokrojoną w piórka. Warzywa skrop sokiem z cytryny oraz sosem jogurtowym. Następnie całość dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem. Sałatka z bobem i pomidorami podawaj z chrupiącymi grzankami. Danie możesz wzbogacić o świeże zioła: natkę pietruszki, miętę, kolendrę lub bazylie.