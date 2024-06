Mizeria to prosta, ale bardzo popularna i uwielbiana sałatka. Idealna do obiadu, a nawet jako przekąska w upalne dni. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie gotowanych ziemniaków i kotleta, czy z jajkiem sadzonym.

Najczęściej popełniany błąd w przygotowaniu mizerii

Choć wielu z nas uwielbia mizerię, nie zawsze wychodzi ona taka, jak byś my chcieli. Ważnym jest, by ogórki w niej były chrupiące i nie podchodziły wodą. Co zrobić, by tak się nie działo?

Reklama

Jednym z najczęściej popełnianych błędów, który sprawia, że mizeria jest rozwodniona, to moment dodawania do niej soli. Przyprawa ta powoduje, że ogórki zaczynają puszczać wodę a ta zmieszana ze śmietaną staje się niesmaczną substancją. Mistrzowie kuchni radzą, by posolić ogórki przed dodaniem śmietany i odstawić na 10 minut. Po tym czasie trzeba je odcedzić z soków i wymieszać z przygotowaną do sałatki śmietaną. Ten trik sprawi, że mizeria nie będzie podchodziła wodą.

Prosty trik na mizerię

Karol Okrasa poleca z kolei patent na zachowanie chrupkości ogórków. Trzeba pokroić je w grubsze plasterki i nie doprawiać. W oddzielnej misce przygotowuje się sos do mizerii i dodaje go do ogórków tuż przed podaniem. Ten sposób przygotowania tej sałatki sprawia, że nie tylko nie podchodzi wodą, ale jest też idealnie chrupiąca.

Przepis na mizerię

Reklama

Składniki:

4 ogórki gruntowe

2 ząbki czosnku,

3 łyżki śmietany 18-proc.,

łyżka soku z cytryny lub mała łyżeczka octu,

mały pęczek koperku,

sól, pieprz, cukier do smaku

Przygotowanie:

Ogórki umyć i pokroić w cienkie plastry. Ogórki posolić i odstawić na 10 minut, by puściły wodę. W międzyczasie przygotować sos: śmietanę połączyć z posiekanym koperkiem, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, octem lub sokiem z cytryny. Pieprz i cukier dodać do smaku, wstrzymać się z dodawaniem soli, ponieważ ogórki już będą słone.

Ogórki odcisnąć i połączyć je z przygotowanym sosem. Można też skorzystać z drugiego sposobu: pokroić ogórki w grube plastry, ale nie doprawiać ich, i z przygotowanym sosem połączyć tuż przed podaniem.