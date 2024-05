Czosnek niedźwiedzi nazywany jest też czosnkiem cygańskim lub cebulą czarownic (pod łacińską nazwą Allium ursinum). To roślina, która od wieków rośnie w cienistych lasach Europy i Azji, gdzie tworzy rozległe i zielone dywany tuż po stopieniu śniegu.

W Polsce nie jest egzotyką. Można go spotkać w wilgotnych, zacienionych lasach liściastych, zwłaszcza w dolinach rzek i na zboczach. Najczęściej zaczyna rosnąć wczesną wiosną. Jego liście są bogate w składniki odżywcze. Zawierają dużo witaminy C, która jest znanym przeciwutleniaczem i wspiera system odpornościowy. Nie brakuje w nim także witaminy A, która przyczynia się do poprawy wzroku, stanu skóry oraz błon śluzowych. Liście są także źródłem witamin z grupy B, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Nie brakuje w nim również żelaza, magnezu, wapnia, czy potasu.

Nic, więc dziwnego, że czosnek niedźwiedzi doskonale sprawdzi się jako dodatek do wielu potraw. Można go łączyć z mięsem, ale także zdrowymi kaszami. Ewa Wachowicz proponuje dodać go do sałatki z kus kusem, ogórkami i pomidorkami koktajlowymi. Poniżej prezentujemy przepis na sałatkę kaszą i czosnkiem niedźwiedzim.

Przepis

Składniki:

1 szklanka kuskusu

czosnek niedźwiedzi

pęczek natki pietruszki

3 ogórki gruntowe

pomidorki koktajlowe

granat

2 łyżki sosu sojowego

3 łyżki oliwy

prażone płatki migdałów

Sposób przygotowania:

Czosnek umyć i osuszyć. Ogórki wyszorować i pokroić w kostkę. Kuskus zalać gorącą wodą. Gdy spęcznieje dorzucić ogórki, pokrojony czosnek niedźwiedzi i posiekaną natkę pietruszki. Dodać pomidorki pokrojone w ćwiartki oraz nasionka granatu.

Wlać sos sojowy i oliwę. Wymieszać. Posypać prażonymi płatkami migdałów.