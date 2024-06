Lato kojarzy się przede wszystkim ze smakiem świeżych warzyw i owoców. Głównie z tym jednym, czyli pomidorami. Dziś można się cieszyć nimi nawet do późnej jesieni. Nieco zapomniana a przed laty przygotowywana przez naszych dziadków jest sałatka, której są składnikiem.

Reklama

Jest prosta w wykonaniu, ale zachwyca smakiem. Wystarczy dodać do niej cebulę i śmietanę. Świetnie smakuje jako dodatek do obiadu, ale też podana z kromką świeżego chleba z masłem. Śmietanę można zastąpić skyrem lub jogurtem śmietanowym, jeśli chcemy by była lżejsza.

Jak ją przygotować? Poniżej przepis na letnią sałatkę naszych dziadków.

Przepis

Składniki:

3 pomidory

1 cebula

sól, pieprz

2 łyżki śmietany 18 proc. lub 2 łyżki skyru

Przygotowanie:

Cebulę pociąć w drobne piórka. Pomidory w kostkę lub plastry. Warzywa przełożyć do miski, dodać sól i pieprz oraz dwie łyżki śmietany i skyru. Delikatnie wymieszać. Można posypać ją szczypiorkiem. Podawać do obiadu lub z kromką świeżego pieczywa z masłem.