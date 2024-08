Przygotowując kiszone ogórki zazwyczaj sięgamy po zalewę w postaci wody z solą. Tymczasem można zrobić ją w zupełnie inny sposób. Niektórym wydać się to może nieco zaskakujące, ale rzeczywiście działa. Warto spróbować i przekonać się, że to naprawdę dobry sposób na to, by kiszone ogórki zrobiły się szybko, ale były też chrupiące i smaczne.