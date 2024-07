Ta sałatka, którą proponuje blog Kwestia Smaku proponuje połączenie arbuza z awokado. Z czym jeszcze warto go połączyć, by stworzyć sałatkę idealną na upalne dni?

Oto przepis na sałatkę z arbuza i awokado.

Składniki:

1 awokado

limonka

2 łyżki oliwy extra

1 łyżka miodu lub syropu z agawy lub klonowego

sól i pieprz

50 g sera feta lub sałatkowego

1 szklanka pokrojonego arbuza

1 szklanka pokrojonego, obranego ogórka

1 szklanka nieobranego zielonego jabłka (np. granny smith lub golden delicious)

1/4 czerwonej cebuli

świeża mięta

pistacje

Sposób przygotowania:

Awokado obrać i pokroić w kostkę, skropić 1/4 limonki. Włożyć do salaterki. Resztę limonki wycisnąć do miseczki, wymieszać z oliwą, miodem lub syropem, solą i pieprzem. Odłożyć na koniec do polania sałatki.

Obok awokado ułożyć resztę składników: pokrojone w kosteczkę ser feta, arbuz, obrany ogórek, jabłko (nieobrane) oraz posiekaną czerwoną cebulę. Polać sałatkę sosem i posypać posiekaną miętą oraz posiekanymi pistacjami.