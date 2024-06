Młode ziemniaki mają niezrównany smak. Tylko latem są takie pyszne, o żadnej innej porze roku już nie. Trzeba więc się spieszyć i delektować ich smakiem póki można. Ktoś się skrzywi, że przecież ziemniak są tuczące. Nie, nie są, to od dawna powtarzany mit. Co więcej, ziemniaki są zdrowe.

Reklama

Rozkoszny zna się na gotowaniu, wymyśla nowe przepisy, prowadzi popularny profil w mediach społęcznościowych i wydaje książki. „Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują” autorstwa Michała Korkosza dostała amerykańską nagrodę Foreword Indies za Najlepszą Książkę Kulinarną Roku 2023!

Przepis:

Składniki (na dwie porcje)

500 g małych młodych ziemniaków, wyszorowanych

4 łyżki oliwy extra virgin

1 szklanka (220 g) jogurtu greckiego lub skyru

2 łyżki majonezu

3 ogórki małosolne, pokrojone drobno

1 ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę

⅓ szklanki (10 g) posiekanych ziół takich jak mięta, kolendra, bazylia, koper, posiekanych

1 łyżka oliwy chili

sól morska w płatkach

Przygotowanie:

Ziemniaki gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Piekarnik rozgrzewamy do 240 stopni Celsjusza (góra-dół). Blachę wykładamy papierem do pieczenia i smarujemy ją dwiema łyżkami oliwy.

Na blasze kładziemy ziemniaki. Rozgniatamy je za pomocą szklanki lub słoika tak, by miały pół centymetra grubości i skrapiamy je oliwą. Ziemniaki pieczemy ok. pół godziny, aż staną się złociste i chrupiące.

Przygotowujemy dip. Jogurt mieszamy z majonezem, posiekanymi ogórkami małosolnymi, czosnkiem i ziołami. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Przekładamy do miski, w której będziemy dip podawać i skrapiamy go oliwą chili. Ziemniaczki podajemy z dipem. Smacznego.