Młode ziemniaki lubi chyba każdy. Pieczone są idealną przekąską w upalne dni lub dodatkiem do chłodnika, czy sadzonego jajka i kefiru. Te z przepisu Kwestii Smaku są w tymianku i cytrynie. Można je też z powodzeniem podać jako dodatek do mięsa np. indyka w panierce i surówki. Jak je zrobić?

Oto przepis na młode ziemniaki z cytryną i tymiankiem.

Przepis

Składniki:

12 młodych ziemniaków

1 i 1/2 łyżki masła

2 małe kawałki cytryny (ósemki)

2 gałązki świeżego tymianku

sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Wyciąć dwa prostokąty 30 x 40 cm z papieru do pieczenia. Na każdym ułożyć po 6 ziemniaków, uprzednio dokładnie wyszorowanych szczoteczką pod bieżącą wodą. Na ziemniaki położyć rozdrobnione masło, kawałeczek cytryny, gałązkę tymianku, posypać solą i pieprzem. Zawinąć papier w papiloty. Paczuszki ułożyć na blaszce do pieczenia i piec przez ok. 35 - 40 minut.