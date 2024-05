Ta sałatka łączy trzy symbole wiosny w kuchni. Zaczyna się od nowalijek takich jak rzodkiewka, potem przychodzi sezon na szparagi, krótki, ale jakże smaczny. Na końcu pojawiają się one. Młode ziemniaki, które podawać można pod różnymi postaciami i w różnych połączeniach.

Do tej sałatki, która łączy je z rzodkiewkami i szparagami warto podać jajko sadzone lub ugotowane na twardo do niej wkroić. Idealnie sprawdzi się w niej również feta lub inny ser sałatkowy. Podać ją można zarówno na lunch, jak też obiad albo jako dodatek do grilla. Poniżej prezentujemy przepis na wiosenną sałatkę z rzodkiewką i szparagami.

Przepis

Składniki:

500 g ziemniaków

1 pęczek zielonych szparagów

pół główki sałaty masłowej

1 pęczek rzodkiewki

2 - 3 młode cebulki

szczypiorek

Sos bazyliowy:

listki z 1 doniczki bazylii

0,5 ząbka czosnku

4 łyżki oliwy extra

sól i pieprz

2 łyżki majonezu

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie.

Szaparagi umyć, odłamać twarde końce (są łykowate i należy je usunąć). Szparagi cienko obrać obieraczką do połowy długości zaczynając od grubszego końca. Pokroić na kawałki.

Szparagi gotować w lekko osolonej wodzie, przez ok. 3 minuty.

Sałatę opłukać i osuszyć. Rzodkiewki umyć, przyciąć na końcach, pokroić na plasterki. Cebulkę i szczypiorek pokroić.

Ziemniaki i szparagi odcedzić. Ziemniaki pokroić na plasterki.

Sos bazyliowy: zmiksować wszystkie składniki oprócz majonezu w rozdrabniaczu (mini melakserze), na koniec wymieszać łyżką z majonezem.

W salaterkach układać warstwami: porwane liście sałaty, ziemniaki, szparagi, rzodkiewki, cebulę i szczypiorek. Skrapiać też sosem. Jeśli sałatkę podajemy od razu, można też doprawiać składniki solą oraz pieprzem.