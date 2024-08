Już jest świeża, młoda cukinia. Można z niej wyczarować wiele smakowitych dań. Tomasz Strzelczyk na swoim kanale na YouTube podawał wiele przepisów z udziałem tego warzywa. Spróbujcie tej jego wersji. Ta faszerowana cukinia, która w środku ma takie składniki jak papryka, cebula, pomidor, czy swojska kiełbasa, urzeka smakiem. Sekretem jest pewien dodatek do nadzienia.

Przepis

Składniki:

2 duże cukinie,

150 g swojskiej kiełbasy,

czerwona cebula,

czerwona papryka,

duży pomidor,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki majonezu,

łyżka soli,

łyżka białego cukru,

pieprz,

szczypta słodkiej papryki w proszku,

50 g żółtego sera w kostce,

łyżka natki pietruszki,

łyżka świeżego szczypiorku

Przygotowanie:

Cukinie myjemy, kroimy na pół i wyjmujemy z nich środek z pestkami - miąższu nie wyrzucamy, siekamy go. Do dużego garnka wlewamy wodę, przyprawiamy solą i cukrem, zagotowujemy. Garnek zdejmujemy z ognia. Do gotującej się wody wkładamy cukinie i parzymy przez ok. 5 minut. Wydrążony środek cukinii wkładamy do miski. Dodajemy posiekaną cebulę, paprykę, pomidora bez miąższu, pokrojoną w drobna kostkę cebulę, posiekany szczypiorek i natkę. Doprawiamy wszystko papryką, solą i pieprzem.

Do majonezu dodajemy przyprawy i starty czosnek. Sos majonezowy mieszamy z farszem. Podgotowane cukinie zostawiamy do wystudzenia. Potem układamy je na blaszce wyłożonej papierem i faszerujemy przygotowanym nadzieniem. Cukinię wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 20 minut. Po tym czasie wyjmujemy, a wierzch posypujemy startym żółtym serem. Wstawiamy do piekarnika na następne 3 minuty. Gotowe, smacznego.