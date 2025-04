Wielkanoc to czas kiedy oprócz jajek na stołach króluje dużo pieczonych mięs i wędlin. Nie może na nich zabraknąć również żurku i białej kiełbasy. Ta druga to królowa tych świąt.

Pierogi z białą kiełbasą. "Must have" tegorocznej Wielkanocy

Zazwyczaj podawana jest w formie gotowanej lub pieczonej. Można jej również użyć jako farszu do pierogów. To tegoroczny wielkanocny hit. Pierogi z białą kiełbasą można znaleźć wśród świątecznych propozycji wielu kulinarnych influencerów. Przepis, który podajemy to receptura na pierogi z białą kiełbasą od Ewy Wachowicz.

Pierogi z białą kiełbasą - składniki

½ kg - mąki

100 ml - ciepłej wody

1 - jajko

do podania

smażona cebula

majeranek świeży

Farsz

1 kg - białej surowej kiełbasy

1 łyżka - chrzanu

1 - jajko

sól

pieprz

majeranek suszony

Pierogi z białą kiełbasą - sposób przygotowania