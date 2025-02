Tłusty czwartek to wyjątkowy dzień, kiedy bez wyrzutów sumienia możemy objadać się pączkami i faworkami. A nawet trzeba jeść pączki i faworki. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, ten kto zje pączka w tłusty czwartek, może liczyć na pomyślność przez cały rok.

Sekretny składnik pączków

Duże sieci handlowe kuszą nas tanimi pączkami, ale ich skład pozostawia wiele do życzenia. W cukierniach jest nieco drożej, ale fani słodkości przekonują, że za lepszą jakość trzeba płacić. Najlepiej więc przygotować pączki w domu.

Co zrobić, żeby pączki zachowały dłużej świeżość? Warto zastosować ten sprytny trik, który powstał w renomowanych pracowniach cukierniczych. O co chodzi? O dodatek ziemniaków do ciasta.

Przepis na pączki

Składniki

pół kilograma mąki pszennej

pół kilograma ziemniaków

150 gramów masła

3 jaka

pół szklanki cukru

50 gramów drożdży

olej

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, gotujemy i przeciskamy przez praskę. W garnku roztapiamy masło, studzimy je. Łączymy wszystkie składniki ciasta - ziemniaki, mąkę, cukier, dodaj pokruszone . Gdy zwiększy objętość, dzielimy na mniejsze porcje i formujemy kule. Nie mogą być za duże, bo ciasto podczas smażenia urośnie. Po około 20 minutach powinny być już gotowe do smażenia. W garnku rozgrzewamyj olej i smażymy pączki przez ok. 3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią. Gotowe przekładamy na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu. Po chwili można je już nadziewać ulubioną marmoladą, polać lukrem lub posypać cukrem pudrem.