Domowy ketchup wbrew pozorom nie jest trudny do przygotowania. Wystarczą dojrzałe pomidory i kilka dodatków. Robi się go błyskawicznie a jego smak zamknięty w słoikach bije na głowę te kupne ze sklepu.

Jak go zrobić? Oto przepis na klasyczny domowy ketchup Ewy Wachowicz.

Przepis na ketchup

Składniki:

1 kg dojrzałych pomidorów

1 ząbek czosnku

2 łyżki oliwy

1 łyżka octu jabłkowego

1 łyżeczka cukru

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki i usunąć gniazda nasienne. Miąższ pokroić w kostkę, przełożyć do garnka.

Dorzucić czosnek. Dodać oliwę, ocet i cukier. Przyprawić solą i pieprzem.

Gotować na małym ogniu tak długo, aż pomidory całkiem się rozpadną a sos mocno zgęstnieje. Następnie przetrzeć przez drobne sitko lub zmiksować.

Gorący sos przełożyć do słoiczka, zakręcić i wystudzić. Przechowywać w lodówce. Aby przedłużyć trwałość domowego ketchupu, słoiczek można wstawić na 20 minut do piekarnika rozgrzanego do 120 st. C i w ten sposób zapasteryzować.