Zapiekanka rybna od znakomitej kucharki, siostry Anastazji to pyszne danie obiadowe. Jeśli nam zostanie coś z obiadu - a to raczej trudne będzie, chyba że zrobimy więcej porcji - będzie pysznym daniem na kolację.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Część produktów, potrzebnych nam do przygotowania zapiekanki rybnej według przepisu siostry Anastazji, na pewno mamy w domu. Warto kupić dobrej jakości filety rybne, np. z halibuta lub z dorsza. Koniecznie trzeba jeść ryby. To bardzo wartościowe białko i źródło bardzo zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3. Do zapiekanki koniecznie zróbmy ulubioną surówkę, np. z marchewki. Pyszny obiad, który będzie smakować wszystkim, przygotujemy w kilka chwil. Jest tu wszystko, co potrzeba - węglowodany, warzywa i białka.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zapiekanka rybna od siostry Anastazji

Składniki:

70 dag filetów z ryby

1 kg ziemniaków

1 puszka zielonego groszku

2 jaja

5 dag sera żółtego

1/2 łyżki masła

1 szklanka słodkiej śmietany

2-3 łyżki mąki pszennej

przyprawa do ryb

przyprawa do ziemniaków

olej do smażenia

sól

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy i gotujemy na półtwardo. Potem kroimy je na plasterki i mieszamy z przyprawą do ziemniaków. Rybę kroimy, doprawiamy przyprawą do ryb, a potem obtaczamy w mące i smażymy na złoty kolor. Śmietanę mieszamy ze startym serem, jajkami i przyprawami. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem. Układamy najpierw w nim połowę ziemniaków, na to - zielony groszek, potem usmażoną rybę, potem resztę groszku, a na wierzchu - drugą warstwę ziemniaków. Zalewamy śmietaną z jajkami i serem. Pieczemy w piekarniku w temp. ok. 180 st. C przez ok. 20 min.