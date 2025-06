Kuchnia włoska makaronami stoi, to wiadomo nie od dziś. Oszałamia tamtejsze bogactwo różnych kształtów makaronów i sosów, z którymi są podawane. To danie, które dziś proponujemy, powstanie w kwadrans. Właściwie potrzeba tylko tyle czasu, ile gotuje się makaron. Jest pyszne i tanie!

Fettuccine alla papalina - makaron na papieskie życzenie

Eugenio Pacelli został papieżem w 1939. Danie powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku, gdy Rzymie szalała moda na carbonarę. Papież poprosił watykańskiego kucharza, by przygotował mu danie inspirowane carbonarą, ale bardziej wyrafinowane i delikatne. Kucharz pomyślał i wymyślił. Guanciale (wieprzowe policzki) zastąpił szynką, zamiast owczego sera pecorino dał parmezan. Do tego dodał cebulę podsmażoną na maśle. Do sosu dodał też żółtko jajka. Zamiast spaghetti użył grubego, jajecznego makaron fettuccine, typowego dla regionu Ciociaria w Lacjum. Jest jeszcze inna wersja tej historii, makaron miał przygotować kucharz z rzymskiej restauracji La Cisterna. W każdym razie fettuccine alla papalina smakowały papieżowi i ludziom z jego otoczenia. Wkrótce sława tego prostego i pysznego dania wyszła poza watykańskie mury. Jedni do tego dania dodają śmietankę, inni - nie. Proponujemy wersję ze śmietanką.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Gdy zależy nam na czasie, dania z makaronu sprawdzają się idealnie. Przygotowuje się je szybko, są tanie i smakowite. Składniki do przygotowania fettuccine alla papalina kupimy w każdym sklepie spożywczym. Danie jest pyszne i tanie, a przepis pochodzi prosto z Włoch. Fettuccine to makaron w formie długich, płaskich wstążek, popularny w kuchni rzymskiej i toskańskiej. Do tego dania spokojnie możemy użyć makaronu o polskiej nazwie wstążki. Doskonale nada się też makaron tagliatelle.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - fettucine alla papalina, czyli makaron po papiesku

Składniki

250 g makaron tagliatelle

3 żółtka

150 ml śmietanki kremówki

50 g parmezanu - jeśli nie mamy starty twardy i ostry ser

1 cebula

50 g masła

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Gotujemy makaron al dente wg przepisu na opakowaniu. Bierzemy dużą, głęboką patelnię. Cebulę szatkujemy drobno i podsmażam na maśle, ma być bardzo miękka, ale nie ma się zrumienić. Szynkę kroimy w kostkę i dodajemy do cebuli na patelnię. Żółtka dokładnie roztrzepujemy ze śmietanką i startym parmezanem. Makaron odcedzamy, zachowujemy odrobinę wody. Patelnię z cebulą i szynką zestawiamy z ognia. Przecedzony makaron wrzucamy na patelnię i zalewamy śmietanką z żółtkami i serem. Energicznie mieszamy. Sos powinien być bardzo kremowy, jeśli będzie zbyt suchy, można go rozrzedzić odrobiną wody z gotowania makaronu. Podajemy natychmiast. Fettuccine alla papalina gotowe! Smacznego.