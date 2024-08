Raita to jogurtowy sos, który jest popularny w Indiach. Nie dość, że jest pyszny, to jest też bardzo zdrowy. Robi sie go na bazie jogurtu, dodaje m.in. świeże ogórki i miętę. Niezwykłego smaku dodaję mu przyprawy.

Raita do idealny dip na letnie uczty. Orzeźwia i podkręca smak innych potraw. Można ją podać np. po prostu z ugotowanymi ziemniakami. Będziecie zaskoczeni, jak fantastycznie się z nimi komponuje.

Przepis

Składniki

Pół litra gęstego jogurtu

dwa duże ogórki

duży ząbek czosnku

łyżeczka mielonego kuminu

łyżeczka mielonego imbiru

¼ łyżeczki pieprzu cayenne

Liście świeżej mięty - duża garść

Przygotowanie

Ogórki obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Zostawiamy na sitku i odciskamy nadmiar wody. Listki mięty siekamy, czosnek przeciskamy przez praskę. Jogurt mieszamy z miętą, czosnkiem i przyprawami. Dodajemy ogórek, doprawiamy do smaku solą. Wstawiamy co najmniej na godzinę do lodówki.