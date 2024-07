Panzanella to słynna toskańska sałatka. Prosta i sycąca. Robi się ją zaledwie z kilku składników, a pierwsze skrzypce grają w niej pachnące słońcem pomidory oraz czerstwy chleb. To potrawa z tzw. cucina povera, czyli biednej kuchni. Nic nie mogło się tam zmarnować, więc stwardniały chleb dodawano do sałatki.