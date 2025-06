Jeśli na straganach na bazarach i na stoiskach z warzywami w sklepach jest bób, to znaczy, że mamy lato. Rzesza miłośników bobu jest ogromna. Jedni lubią jeść bób tak po prostu, ugotowany w osolonej wodzie. Inni polewają go roztopionym masłem. Bób jest też świetnym składnikiem sałatek i wielu innych dań.

Wartości bobu

Bób to bardzo wartościowa roślina strączkowa. 100 gramów ugotowanego bobu dostarcza około 76 kcal, 8 g białka i 5,5 g błonnika. Bób zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, K, żelazo, magnez i potas. Dzięki wysokiej zawartości błonnika, bób wspiera trawienie, daje uczucie sytości i może pomóc w regulacji poziomu cholesterolu we krwi.

Świetny przepis siostry Anastazji na danie z bobu

Siostra Anastazja to doskonała kucharka. Jej przepisy wypróbowały i cenią miliony Polaków. Do dania z bobem dodaje składnik, który może wydawać się wielu osobom dziwny, ale efekt jest zdumiewająco pyszny. Zapraszamy na bób z kurkami według przepisu siostry Anastazji. Jest idealny jako samodzielne danie, świetnie nadaje się jako dodatek do makaronu.

Składniki

pół kilograma kurek

około 1 kg bobu,

2 łyżki masła

jedna cebula

3/4 szklanki słodkiej śmietany

sól i pieprz.

Przygotowanie

Bób gotujemy w lekko osolonej wodzie. Gdy będzie miękki, ale nie rozgotowany, obieramy bób z łupinek. Kurki czyścimy i kroimy, jeśli są duże. Siekamy cebulę. Na patelni rozgrzewamy masło i szklimy cebulę. Potem dodajemy kurki i smażymy dalej. Dusimy grzyby przez ok 5 do 8 minut. Do naczynia żaroodpornego wsypujemy obrany bób, dodajemy uduszone kurki, zaprawiamy całość śmietaną, doprawiamy do smaku pieprzem oraz solą i całość solidnie mieszamy. Naczynie wkładamy na kilka minut do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika, by danie się zagrzało, a bób przeszedł smakiem grzybów. Smacznego!