Lato to czas chłodników. Robi się je szybko, są pyszne i pożywne. W Polsce prym wiedzie chłodnik z botwinki, Hiszpanie zajadają się gazpacho, a Bułgarzy - taratorem. Węgrzy z kolei stawiają na chłodnik z wiśni, czyli meggyleves.

Przepis:

Składniki:

pół kilograma dojrzałych wiśni

1 łyżeczka mielonego cynamonu

50 g brązowego cukru

1 łyżeczka cukru wanilinowego

4 goździki

3 łyżki mąki ziemniaczanej

300 ml jogurtu lub kefiru

sól do smaku

Przygotowanie:

Wiśnie myjemy i drylujemy. Owoce zalewamy wodą, dodajemy cukier i przyprawy. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez kilka minut. Jogurt łączymy z mąką, hartujemy ciepłym wywarem i wlewamy do zupy. Studzimy i wstawiamy wstawić do lodówki.