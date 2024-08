Sałatka "zielona bogini" to prawdziwa witaminowa bomba. Jasiek Kuroń przygotował własną wersję – to wyjątkowe połączenie prostych składników. „Robi się ją szybko, a jest bardzo pożywna”– zachęca.

Przepis jest dziecinnie wręcz prosty. Kroimy warzywa, a składniki sosu miksujemy blenderem. Potem mieszamy całość i już. Przepis możemy dowolnie modyfikować. Zasada jest jedna - do sałatki dodajemy zielone, chrupkie warzywa. Sos też musi być zielony.

Przepis:

Składniki:

1/2 kg kapusty pekińskiej

1 średnia główka sałaty lodowej

4 ogórki gruntowe lub 2 szklarniowe

1/2 szklanki posiekanego szczypioru

na dressing:

2 garście szpinaku

1 awokado

biała część dymki

40 g startego parmezanu

3 łyżki nerkowców

40 ml oliwy

sok z 1 cytryny

4 łyżki posiekanej bazylii

2 ząbki czosnku

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki mielonego czarnego pieprzu

ewentualnie odrobina zimnej wody

Przygotowanie:

Kapustę i sałatę kroimy w paski, ogórka na plasterki lub w kostkę. Wrzucamy warzywa do miski razem z posiekanym szczypiorkiem. Wszystkie składniki na dressing blendujemy na gładko. Jeśli sos jest zbyt gęsty, Jasiek Kuroń poleca, by dodać do niego odrobinę zimnej wody. Mieszamy dressing z warzywami i już.