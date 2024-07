Sałatka z grillowaną cukinią, fetą i miętą. Idealna na upały

Letnie miesiące to czas, kiedy szukamy lekkich, orzeźwiających dań, które nie obciążą nas w upalne dni. Sałatka z grillowaną cukinią, fetą i miętą to idealna propozycja na lunch, kolację czy dodatek do grillowanych mięs. Połączenie soczystej cukinii, słonego sera feta i aromatycznej mięty to prawdziwa eksplozja smaków, która zachwyci każdego.