Gazpacho to chyba najbardziej znana hiszpańska zupa. Serwuje się ją na zimno. Ten chłodnik przeniesie was do słonecznej Hiszpanii. Potrzeba do niego kilku dobrej jakości składników. Polecamy przepis Magdy Gessler. Restauratorka i gwiazda "Kuchennych rewolucji" spędziła w Hiszpanii kilka lat i tamtejszą kuchnię zna doskonale.