Grecka kuchnia jest pełna smaków, aromatyczna. Pachnie ziołami, oliwą i pomidorami. Kto raz spróbował dani greckiej kuchni, chętnie do nich wraca. Prawie w każdej greckiej tawernie znajdziemy jakieś danie z makaronu, często jest to zapiekanka pastitsio. Potrawa ta przywędrowała do Grecji z Włoch.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Pastitsio to klasyczna, grecka zapiekanka makaronowa z mięsem mielonym i sosem beszamelowym. Jest prosta w przygotowaniu. Podajmy tę zapiekankę z sałatką z pomidorów. Składnik bez problemu kupimy w każdym sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - grecka zapiekanka z mięsem

Składniki

400 g makaronu - np. rurki

600 g mięsa mielonego - wieprzowe, wołowe lub mieszane

oliwa z oliwek

pomidory w puszcze

300 g tartego żółtego sera - można też użyć np. mozzarelli

2,3 ząbki czosnku

przyprawy - po łyżeczce - tymianek, oregano i cynamon, sól do smaku

1 cebula

Na beszamel - 30 g masła, 30 g mąki, 500 ml mleka, pół płaskiej łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

Przygotowanie

Makaron gotujemy wg przepisu na opakowaniu - ma być al dente. Cebulę i czosnek siekamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, smażymy czosnek i cebulę, gdy się zaczną delikatnie rumienić, dodajemy mięso i przyprawy. Smażymy dalej. Gdy mięso zmieni kolor, dodajemy pomidory z puszki i dusimy sos pod przykryciem ok. kwadransa. W tym czasie robimy beszamel. W garnku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy, potem dolewamy wąskim strumieniem mleko i dalej mieszamy, doprawiamy delikatnie solą i gałką muszkatołową - gdy zgęstnieje i zacznie delikatnie mrugać, beszamel jest gotowy. W naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą układamy warstwami makaron, na to mięso, na to beszamel, 3/4 sera i znowu warstwa makaronu i beszamel. Posypujemy serem i zapiekamy przez ok. 40 min w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Smacznego!