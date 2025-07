Brownie to jedno z tych ciast, które zyskało ogromną popularność. Czekoladowy smak i wilgotna, nieprzesuszona struktura podbijają podniebienia nawet bardzo wybrednych smakoszy.

Brownie. Historia czekoladowego ciasta

Brownie to deser z historią. Powstało pod koniec XIX wieku w Palmer House Hotel w Chicago. Niejaka Bertha Palmer zleciła stworzenie pierwszego brownie na wystawę World's Columbian Exposition w 1893 roku. Ciasto to miało być proste, ale nieco "postępowe".

Nie chciałam by było mniejsze od tortu, ale jego nadzienie miało być bogatsze od tego, które zawiera klasyczne ciastko. Tak właśnie miało powstać pierwsze brownie, które udekorowano lukrem morelowym oraz włoskimi orzechami.

Białe brownie z owocami sezonowymi. Ważna wskazówka

Inna historia powstania brownie głosi, że gospodyni zapomniała dodać proszek do pieczenia i dlatego wypiek wyszedł płaski, ale smaczny. Która z nich jest prawdziwa? Tego dokładnie nie wiadomo. Jedno jest pewne. Brownie podbiło serca i podniebienia na całym świecie.

Klasyczna jego wersja to ta z ciemną czekoladą, ale można ją zastąpić również biało i przygotować blond brownie, czyli właśnie białe brownie. W przepisie, który proponujemy dodać do niego można sezonowe owoce jak maliny, borówki czy porzeczki. Warto jednak pamiętać, by owoców nie było zbyt dużo. Oto przepis na białe brownie z owocami sezonowymi.

Białe brownie - składniki

170 g masła

200 g cukru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 duże jajka

220 g mąki pszennej

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

2 tabliczki białej czekolady

dla chętnych: po kilka malin i borówek

Białe brownie - przygotowanie

Małą blaszkę o wymiarach ok. 20 cm x 20 cm (lub o podobnej powierzchni) wyłożyć papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 175 stopni C.

Masło roztopić a następnie wymieszać z cukrem oraz wanilią. Dodać jajka i ponownie wymieszać rózgą (ok. 30 sekund mieszania rózgą).

W oddzielnej misce wymieszać mąkę z proszkiem do pieczenia i solą. Wsypać do miski z masłem i wymieszać rózgą. Do masy dodać połowę pokrojonej białej czekolady, wymieszać i wyłożyć do formy, wyrównać powierzchnię za pomocą łopatki.

Posypać resztą czekolady i dodać owoce jeśli ich używamy (wcisnąć je delikatnie w masę). Wstawić ciasto do piekarnika i piec przez ok. 30 minut. Wyjąć i ostudzić. Po ostudzeniu pokroić na małe kawałki.