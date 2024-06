Orzeźwiająco-kremowy makaron cytrynowy od Matteo Brunettiego, rzymianina, który mieszka w Polsce i uczy, jak gotować po włosku, to obiad idealny na letnie dni. Robi się go szybko, jest pyszny i od razu zaczyna się planować, kiedy zrobimy to smakowite danie po raz kolejny. Mamy przepis.