Sałatka działkowca to kultowy smak i letni hit od wielu lat. Jej tajemnica to kompozycja świeżych, letnich warzyw. Nazwa, jak nietrudno się domyślić pochodzi od tego, że jest bardzo popularna wśród tych, którzy mają świeże warzywa z własnego ogródka. Jej baza są ogórki. Co jeszcze powinno się w nie znaleźć?