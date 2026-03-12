Teraz nie ma dostępu do świeżego szczawiu, zrobimy więc szczawiową ze szczawiu ze słoika. Gdzieniegdzie można też kupić szczaw mrożony. Będzie również świetny na zupę.

Zdrowy szczaw

Liście szczawiu bogate są w liczne witaminy, minerały i substancje prozdrowotnych. Ma dużo witaminy C, A oraz E, a także żelazo, potas i cynk. Szczaw zawiera również związki polifenolowe, w tym flawonoidy i antocyjany, które pomagają neutralizować wolne rodniki, wspierając w ten sposób ochronę przed nowotworami. Ma też działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Szczaw to popularny element polskiej kuchni. Zupa szczawiowa jest od dawna ceniona i często gości na stołach. Warto pamiętać, że szczaw ma spore ilości kwasu szczawiowego, który w nadmiarze może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia funkcjonowania nerek czy odwapnienia kości. Ale szczawiu nie jada się w dużych ilościach i codziennie. Składniki na tę pyszną zupę szczawiową kupimy w pobliskim warzywniaku. Dodatek jajek sprawi, że zupa zyska na wartościach odżywczych. Do zupy szczawiowej dorzucimy pulpeciki z mięsa z piersi kurczaka.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - przyjemnie kwaskowa szczawiowa z pulpetami

Składniki

1 słoiczek szczawiu - ok. 300 g

2 litry bulionu

pół kg ziemniaków

2 marchewki

pęczek koperku

pół kostki masła

dwie łyżki mąki pszennej

180 ml śmietany

sól, pieprz do smaku

4 jajka na twardo

Na pulpety

Pulpeciki mięsne:

400 g posiekanego drobno lub zmielonego mięsa z piersi kurczaka

1 jajko

1 ząbek czosnku

1 mała cebula

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka kaszy manny

pół łyżeczki majeranku

sól, pieprz

Przygotowanie

Dlaczego ta zupa nazywa się papieska? Tego chyba tak naprawdę nie wie nikt. Ktoś kiedyś ją tak nazwał i tak zostało. Jest za to pyszna, sycąca i każdy z powodzeniem się nią naje. Do tego pajda świeżego chleba lub chrupiąca bagietka i jesteśmy w kulinarnym niebie. Właśnie, może stąd wzięła się nazwa tej zupy?

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Wracamy do domu zmęczeni i mamy ochotę zjeść coś dobrego, ciepłego i pożywnego. Starajmy się zbilansować tak danie obiadowe, by były w nim węglowodany, białko, zdrowe tłuszcze i warzywa. Pyszny obiad w pół godziny? To możliwe. Do tego obiad tani i taki, którym wszyscy się najedzą. A zakupy można zrobić w pobliskim sklepie np. w drodze z pracy do domu. Zupa z pulpetami i serkiem kremowym - bo o to w tym przepisie chodzi - jest aksamitna, ma wyrazisty smak. A dodatek pulpetów sprawia, że zastępuje z powodzeniem dwudaniowy obiad. Zapraszamy do gotowania zupy papieskiej.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kremowa zupa papieska z pulpecikami

Składniki:

1,5 l wody

1 kostka drobiowa

400g pieczarek

2 podłużne serki topione (2x100g)

pół opakowania włoszczyzny mrożonej, krojonej w paski

3 ząbki czosnku

1 cebula

3 ziarenka ziela angielskiego

liść laurowy

1/3 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

2 łyżki mąki

sól, pieprz

Pulpeciki mięsne:

400g mięsa mielonego

1 jajko

1 ząbek czosnku

1 mała cebula

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka kaszy manny

pół łyżeczki majeranku

sól, pieprz

mąka do obtoczenia pulpecików

2-3 łyżki oleju do podsmażenia cebuli i pora

pół pęczka natki pietruszki

Przygotowanie

Najpierw robimy pulpeciki. Mięso mielone przełożyć do miski. Cebulę wraz z czosnkiem ścieramy na tarce o małych oczkach, do mięsnej masy wbijamy jajko, dodajemy bułkę tartą, kaszę manną, sól, pieprz oraz majeranek. Masę dokładnie wymieszać. Zwilżonymi dłońmi wyrabiać małe pulpeciki. Każdy pulpecik obtaczamy w mące i układamy na płaskim talerzu. Bulion podgrzewamy. Kroimy obrane i umyte ziemniaki w kostkę. Wrzucamy do bulionu, żeby się ugotowały do miękkości. Obieramy marchewki i też kroimy je w kostkę. Wrzucamy do bulionu. Wkładamy też pulpety i gotujemy je ok. 15 minut pod przykryciem. Dorzucamy teraz szczaw, który najpierw podsmażymy na maśle. Śmietanę mieszamy z mąką. Hartujemy śmietanę zupą. Niech się zagotuje. Wlewamy śmietanę z mąką, niech lekko mruga. Dodajemy koper, doprawiamy do smaku. Zupę szczawiową z pulpetami podajemy z jajkiem na twardo.