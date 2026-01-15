Ciastka podobne do ukochanych przez Polaków faworków we Włoszech w każdym regionie mają inną nazwę. Mogą to być np. chiacchiere, frappe czy też donzelle. Podajemy przepis na "chiacchiere" prosto z Włoch.

Przysmak królowej

Chiacchiere mają mieć początek jeszcze w starożytnym Rzymie. Nazywano je wtedy "fritcilie” i były przysmakiem podczas Saturnalii. Mówi się, że uwielbiała je królowa Małgorzata Sabaudzka. Słynny w Neapolu kucharz Raffaele Esposito miał je dla niej przygotować. To on nazwał te ciasta ploteczkami. Tej samej królowej zawdzięczamy słynna pizzę Margheritę.

Przepis na włoskie karnawałowe ploteczki, czyli "chiacchiere"

Składniki

500 g mąki

70 g cukru

ziarenka z laski wanilii

50 g masła

30 g grappy lub innego mocnego alkoholu

3 średnie jajka

6 g proszku do pieczenia

cukier puder do posypania

1 żółtko

szczypta soli

olej roślinny do smażenia

Przygotowanie

Przesiewamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia do miski. Dodajemy cukier, sól, 3 roztrzepane jajka oraz żółtko i alkohol. Wyrabiamy elastyczne ciasto. Potem dodajemy rozpuszczone masło i wanilię. Znowu wyrabiamy. Ciasto formujemy w kulkę, owijamy folią spożywczą i odstawiamy na pół godziny, żeby odpoczęło w temperaturze pokojowej. Potem ciasto bardzo cienko wałkujemy i wycinamy radełkiem prostokąty 5x10 cm. Smażymy "ploteczki" w oleju o temperaturze ok. 150-160°. Mają być złote. Po usmażeniu odsączamy tłuszcz na papierowym ręczniku. "Ploteczki", czyli włoskie faworki, oprószamy cukrem pudrem. Smacznego!