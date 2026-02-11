Na pączki na Śląsku mówi się kreple. Te puszyste ciastka są nieodzownym elementem karnawałowego ucztowania. W tłusty czwartek pączka trzeba zjeść koniecznie, bo ma to przynosić szczęście.

Pączki ze słoniną w staropolszczyźnie

W staropolskiej kuchni pączki wcale nie przypominały puchatych, słodkich ciastek. Były to zwarte kule ciasta chlebowego, twardawe, nadziewane mięsem i słoniną. W zapusty popijano je mocnym alkoholem. "A tu patrzaj, jako to nadobnym sekwensem idzie. Bo z pychy przypada zbytek a obżarstwo, a z obżarstwa zasię co napiękniejszy klenotek, opilstwo sprośne a ożralstwo. Abowiem, gdy już sobie tych tortów napieką, nasmażą, albo też mniejszy stanowie kreplów, aleć i pieczenia, z cebulą po prostu, wierz mi, iż też to niezła pomocnica do tego; to już klękają, a czasem i krzyżem padają, a po ziemi się jako bydło walają, lejąc sobie w gardło" - napisał Mikołaj Rej w "Żywocie człowieka poczciwego". Dopiero potem pączki stały się deserowym wypiekiem.

Pączki na słodko

Puchate, słodkie pączki zawdzięczamy Cecylii Krapf z Wiednia, która prowadziła tam cukiernię. Stało się to XVII wieku. Podobno - jak chce legenda - pani Cecylia Krapf rozzłościła się na męża i rzuciła w niego surowym ciastem. Sprzeczka miała miejsce w kuchni. Ciasto wpadło do garnka z rozgrzanym tłuszczem i tak powstały pączki.

Idealne i szybkie pączki z sekretnym składnikiem

Remigiusz Rączka podał przepis na pączki serowe, które - jak podkreśla - udają się zawsze i każdemu. Dodaje do nich kaszę mannę. Śląski kucharz przed smażeniem obtacza pączki w mące krupczatce. W ten sposób na ich powierzchni powstaje dodatkowa warstwa chrupiącej panierki. Można te pączki nadziać np. powidłami śliwkowymi. Smakują też świetnie bez nadzienia.

Przepis na pączki serowe Remigiusza Rączki

Składniki

500 g twarogu

1 cytryna

1 cukier wanilinowy

2 jajka

1 łyżeczka sody

150 g kaszy manny

150 g mąki pszennej

100 g cukru

szczypta soli

olej do smażenia

mąka krupczatka do panierowania

Przygotowanie

Twaróg ugniatamy ręką w misce. Dodajemy skórkę otartą z cytryny (sparzonej). Dodajemy cukier i zagniatamy ręką ser z dodatkami. Dosypujemy do miski cukier waniliowy, dodajemy jajka, a potem dajemy mąkę, szczyptę soli, sodę i kaszę mannę. Gdy ciasto odchodzi od ręki, jest gotowe. Dajemy ciastu chwilę na to, by się schłodziło - np. w lodówce. Soda musi popracować. Teraz formujemy pączki - ręce moczymy w zimnej wodzie, nabieramy ciasto łyżką i formujemy kulkę. Kulkę z ciasta panierujemy delikatnie w mące. Rozgrzewamy olej w garnku. Pączki smażymy na złoty kolor - pięć minut na delikatnym ogniu. Złociste pączki osączamy na papierowym ręczniku, oprószamy cukrem pudrem. Pączki gotowe. Smacznego!