Placki ziemniaczane to jedno z ulubionych dań Polaków. Najczęściej dodaje się do masy ziemniaczanej mąkę pszenną, by zagęścić ciasto. Jest jednak inny dodatek, który wspaniale podbija smak i sprawia, że placki będą lżejsze, a ciasto lekkie i chrupiące.

Placki ziemniaczane bez mąki - prosty trik

Mąka wcale nie jest potrzebna do przygotowania placków ziemniaczanych. Można je zrobić np. z samych ziemniaków. Wtedy trzeba bardzo dobrze odsączyć utarte na wiórki ziemniaki. A jeśli chodzi o zamiennik mąki, to doskonale nadaje się kaszka, którą zazwyczaj mamy w domu i podajemy z mlekiem na śniadanie. Mowa o kaszy mannie.

Ile dodajemy kaszy manny do placków ziemniaczanych?

Do przygotowania placków ziemniaczanych wystarczy niewielka ilość kaszy. To ok. dwie lub trzy łyżki na około pół kilograma ziemniaków. Do przygotowania placków wybieramy odmiany ziemniaków, które są mączyste - to np. bryza, cekin, jutrzenka, jurata, gracja, tajfun, mazur, finezja.

Tak zrobisz chrupiące placki ziemniaczane z kaszą manną [PRZEPIS]

Składniki:

1 kg ziemniaków,

1 jajko,

1 średnia cebula,

2 łyżki kaszy manny,

sól i pieprz do smaku,

tłuszcz do smażenia.

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy i ścieramy na tarce. Odstawiamy na chwilę, żeby oddzieliła się woda - odlewamy ją. Ścieramy cebulę i dodajemy do ziemniaków. Do masy ziemniaczanej dodajemy jajko i kaszę. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na kilka minut. Kasza wchłonie wilgoć z ziemniaków i zagęści ciasto. Placki smażymy na rozgrzanym oleju. Nakładamy je łyżką. Smażymy na średnim ogniu, aż będą złociste z każdej strony. Po usmażeniu odsączamy je z tłuszczu na ręczniku papierowym. Przyjemnie chrupiące placki ziemniaczane gotowe.