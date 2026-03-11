Składniki (około 4 kotlety)

4 filety z kurczaka lub indyka (około 150 g każdy)

2-4 plastry szynki (opcjonalnie)

80 gram masła

garść koperku lub natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

2 łyżki masła lub smalcu do smażenia

Reklama

Przygotowanie mięsa

Mięso oczyścić i delikatnie rozbić tłuczkiem na plastry o grubości około 1 cm. Oprószyć solą i pieprzem. Na środku każdego fileta położyć plaster szynki, ok 20g masła i posypać koperkiem lub pietruszką, lekko złożyć lub zwinąć w prosty rulon - nie trzeba spinać wykałaczką.

Smażenie

Na patelni rozgrzać masło lub smalec na średnim ogniu. Kotlety smażyć spokojnie po 3–4 minuty z każdej strony, aż mięso będzie złociste i soczyste w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysuszenie mięsa.

Jak sprawdzić, czy kotlet jest gotowy

Mięso powinno być miękkie i soczyste. Po naciśnięciu lekko sprężynuje, a powierzchnia jest przyrumieniona. Nadzienie powinno pozostać w środku, nie wypływać.

Najczęstsze błędy

zbyt cienkie plastry mięsa, które szybko wysychają

smażenie na zbyt dużym ogniu

przesadnie dużo nadzienia, które może wypaść podczas smażenia

Jak podawano kotlet de Volaille w PRL

Najczęściej z ziemniakami z wody, puree lub frytkami oraz prostą surówką z marchwi, kapusty czy ogórków kiszonych. Danie miało być odświętne, ale jednocześnie proste i sycące – klasyka niedzielnych obiadów w domach w całej Polsce.