- Składniki (około 4 kotlety)
- Przygotowanie mięsa
- Smażenie
- Jak sprawdzić, czy kotlet jest gotowy
- Najczęstsze błędy
- Jak podawano kotlet de Volaille w PRL
- 4 filety z kurczaka lub indyka (około 150 g każdy)
- 2-4 plastry szynki (opcjonalnie)
- 80 gram masła
- garść koperku lub natki pietruszki
- sól i pieprz do smaku
- 2 łyżki masła lub smalcu do smażenia
Przygotowanie mięsa
Mięso oczyścić i delikatnie rozbić tłuczkiem na plastry o grubości około 1 cm. Oprószyć solą i pieprzem. Na środku każdego fileta położyć plaster szynki, ok 20g masła i posypać koperkiem lub pietruszką, lekko złożyć lub zwinąć w prosty rulon - nie trzeba spinać wykałaczką.
Smażenie
Na patelni rozgrzać masło lub smalec na średnim ogniu. Kotlety smażyć spokojnie po 3–4 minuty z każdej strony, aż mięso będzie złociste i soczyste w środku. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysuszenie mięsa.
Jak sprawdzić, czy kotlet jest gotowy
Mięso powinno być miękkie i soczyste. Po naciśnięciu lekko sprężynuje, a powierzchnia jest przyrumieniona. Nadzienie powinno pozostać w środku, nie wypływać.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienkie plastry mięsa, które szybko wysychają
- smażenie na zbyt dużym ogniu
- przesadnie dużo nadzienia, które może wypaść podczas smażenia
Jak podawano kotlet de Volaille w PRL
Najczęściej z ziemniakami z wody, puree lub frytkami oraz prostą surówką z marchwi, kapusty czy ogórków kiszonych. Danie miało być odświętne, ale jednocześnie proste i sycące – klasyka niedzielnych obiadów w domach w całej Polsce.
