Pierogi to danie, za którym przepada chyba każdy. Te z przepisu siostry Anastazji to potrawa wręcz kultowa. Lepszego przepisu po prostu nie da się znaleźć. Teraz, gdy przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia, nabierają tempa, warto poznać ten przepis na pierogi siostry Anastazji. Okazuje się, że nie tylko farsz z grzybów i kapusty sprawdzi się w nich jako świąteczne nadzienie.