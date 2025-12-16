Przepisy siostry Anastazji wciąż podbijają sieć. W wielu domach na pewno znajdują się książki z jej recepturami na szybkie, proste i smaczne dania. Jednym z nich, które określane jest już mianem kultowego są pierogi dawniej nazywane ruskim, teraz ukraińskimi.

Ich tajemnica to dobrze doprawiony farsz. Oto przepis na kultowe pierogi siostry Anastazji.

Kopytka siostry Anieli. Idealne z masłem albo jako dodatek do mięsa
Kopytka siostry Anieli. Idealne z masłem albo jako dodatek do mięsa

Zobacz również

Kultowe pierogi siostry Anastazji

Składniki:

Ciasto:

  • 500 g mąki pszennej
  • 1 jajko
  • 0,5 płaskiej łyżeczki soli
  • ok. 1 szklanka ciepłej wody

Farsz:

  • 0,5 kg ziemniaków
  • 200-300 g białego sera
  • 1 duża cebula
  • sól i pieprz
  • olej

Sposób przygotowania:

  1. Ugnieć ugotowane ziemniaki i dodaj pokruszony, biały ser, tak, aby były grudki. Podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę na złoty kolor i dodaj do farszu.
  2. Na stolnicę przesiej mąkę, zrób wgłębienie i wbij jajko. Dodaj sól i wodę. Zagniataj ciasto powoli i dokładnie- w jego dobrym wyrobieniu tkwi cały sekret.
  3. Ciasto rozwałkuj na grubość 2mm i wykrawaj szklanką koła. Nałóż farsz i zlep dobrze brzegi. Ulepione pierogi wrzuć na wrzącą, osoloną wodę. Gotuj 3 minuty od wypłynięcia.

Kultowe pierogi siostry Anastazji. Z czym je podać?

Pierogi siostry Anastazji będą świetnie smakować polane roztopionym masłem lub olejem rzepakowym. Można posypać je świeżym szczypiorkiem lub podsmażoną cebulką.

Jeśli ktoś lubi dobrze będzie polać je również kwaśną śmietaną albo sosem czosnkowym zrobionym także na bazie śmietany, z dodatkiem czosnku i suszonych lub świeżych ziół.