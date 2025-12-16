Pierogi to danie, za którym przepada chyba każdy. Te z przepisu siostry Anastazji to potrawa wręcz kultowa. Lepszego przepisu po prostu nie da się znaleźć. Teraz, gdy przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia, nabierają tempa, warto poznać ten przepis na pierogi siostry Anastazji. Okazuje się, że nie tylko farsz z grzybów i kapusty sprawdzi się w nich jako świąteczne nadzienie.
Przepisy siostry Anastazji wciąż podbijają sieć. W wielu domach na pewno znajdują się książki z jej recepturami na szybkie, proste i smaczne dania. Jednym z nich, które określane jest już mianem kultowego są pierogi dawniej nazywane ruskim, teraz ukraińskimi.
Ich tajemnica to dobrze doprawiony farsz. Oto przepis na kultowe pierogi siostry Anastazji.
Kultowe pierogi siostry Anastazji
Składniki:
Ciasto:
- 500 g mąki pszennej
- 1 jajko
- 0,5 płaskiej łyżeczki soli
- ok. 1 szklanka ciepłej wody
Farsz:
- 0,5 kg ziemniaków
- 200-300 g białego sera
- 1 duża cebula
- sól i pieprz
- olej
Sposób przygotowania:
- Ugnieć ugotowane ziemniaki i dodaj pokruszony, biały ser, tak, aby były grudki. Podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę na złoty kolor i dodaj do farszu.
- Na stolnicę przesiej mąkę, zrób wgłębienie i wbij jajko. Dodaj sól i wodę. Zagniataj ciasto powoli i dokładnie- w jego dobrym wyrobieniu tkwi cały sekret.
- Ciasto rozwałkuj na grubość 2mm i wykrawaj szklanką koła. Nałóż farsz i zlep dobrze brzegi. Ulepione pierogi wrzuć na wrzącą, osoloną wodę. Gotuj 3 minuty od wypłynięcia.
Kultowe pierogi siostry Anastazji. Z czym je podać?
Pierogi siostry Anastazji będą świetnie smakować polane roztopionym masłem lub olejem rzepakowym. Można posypać je świeżym szczypiorkiem lub podsmażoną cebulką.
Jeśli ktoś lubi dobrze będzie polać je również kwaśną śmietaną albo sosem czosnkowym zrobionym także na bazie śmietany, z dodatkiem czosnku i suszonych lub świeżych ziół.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama