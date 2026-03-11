- Składniki (1 rolada, ok. 10-12 plastrów)
- Przygotowanie masy serowej
- Przygotowanie warstwy z łososia
- Formowanie rolady
- Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa do krojenia
- Najczęstsze błędy
- Jak podawać
Składniki (1 rolada, ok. 10-12 plastrów)
- 300-400 g łososia wędzonego w plastrach (najlepiej długie, szerokie kawałki)
- 200 g serka kremowego (naturalnego, dobrej jakości)
- 1 łyżka kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego (opcjonalnie, dla lżejszej konsystencji)
- 1 mały pęczek koperku
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- świeżo mielony pieprz do smaku
Łosoś powinien być elastyczny, nieprzesuszony i nieposzarpany. Najlepiej sprawdzają się duże, równe plastry.
Przygotowanie masy serowej
Serek przełożyć do miski.
Dodać drobno posiekany koperek i szczypiorek.
Wlać sok z cytryny, doprawić pieprzem.
Jeśli masa jest bardzo gęsta, można dodać łyżkę śmietany lub jogurtu.
Powinna być kremowa, ale zwarta – nie może być rzadka, aby nie wypływała przy zwijaniu.
Przygotowanie warstwy z łososia
Na blacie rozłożyć arkusz folii spożywczej lub papieru do pieczenia.
Plastry łososia ułożyć ciasno obok siebie, lekko zachodzącymi na siebie, tworząc prostokąt (ok. 25 × 30 cm).
Nie powinno być prześwitów - warstwa musi być równa i szczelna.
Formowanie rolady
Na łososiu równomiernie rozprowadzić masę serową, zostawiając około 1-2 cm wolnego brzegu z jednej strony.
Z pomocą folii delikatnie, ale ciasno zwinąć roladę.
Zawinąć dokładnie w folię i schłodzić w lodówce minimum 3–4 godziny (najlepiej przez noc).
Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa do krojenia
- jest dobrze schłodzona
- trzyma kształt
- masa serowa jest stabilna
- kroi się w równe plastry bez wypływania nadzienia
Nóż warto ogrzać w gorącej wodzie i wytrzeć przed każdym krojeniem, plastry będą idealnie równe.
Najczęstsze błędy
- zbyt cienka warstwa łososia - rolada się rozrywa
- zbyt gruba warstwa nadzienia - wypływa przy krojeniu
- niedostateczne schłodzenie
- użycie przesuszonego łososia
Jak podawać
Pokroić w plastry o grubości około 1-1,5 cm.
Ułożyć wachlarzowo na półmisku.
Można udekorować koperkiem, plasterkami cytryny lub kaparami.
Dobrze komponuje się z jajkami faszerowanymi, sałatkami wiosennymi i pieczywem na zakwasie.
To danie lekkie, eleganckie i bardzo praktyczne – można je przygotować dzień wcześniej, a w świąteczny poranek tylko pokroić i podać bez pośpiechu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję