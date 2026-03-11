rozwiń

Składniki (1 rolada, ok. 10-12 plastrów)

  • 300-400 g łososia wędzonego w plastrach (najlepiej długie, szerokie kawałki)
  • 200 g serka kremowego (naturalnego, dobrej jakości)
  • 1 łyżka kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego (opcjonalnie, dla lżejszej konsystencji)
  • 1 mały pęczek koperku
  • 1 łyżka posiekanego szczypiorku
  • 1 łyżeczka soku z cytryny
  • świeżo mielony pieprz do smaku
Łosoś powinien być elastyczny, nieprzesuszony i nieposzarpany. Najlepiej sprawdzają się duże, równe plastry.

Przygotowanie masy serowej

Serek przełożyć do miski.

Dodać drobno posiekany koperek i szczypiorek.

Wlać sok z cytryny, doprawić pieprzem.

Jeśli masa jest bardzo gęsta, można dodać łyżkę śmietany lub jogurtu.

Powinna być kremowa, ale zwarta – nie może być rzadka, aby nie wypływała przy zwijaniu.

Przygotowanie warstwy z łososia

Na blacie rozłożyć arkusz folii spożywczej lub papieru do pieczenia.

Plastry łososia ułożyć ciasno obok siebie, lekko zachodzącymi na siebie, tworząc prostokąt (ok. 25 × 30 cm).

Nie powinno być prześwitów - warstwa musi być równa i szczelna.

Formowanie rolady

Na łososiu równomiernie rozprowadzić masę serową, zostawiając około 1-2 cm wolnego brzegu z jednej strony.

Z pomocą folii delikatnie, ale ciasno zwinąć roladę.

Zawinąć dokładnie w folię i schłodzić w lodówce minimum 3–4 godziny (najlepiej przez noc).

Jak sprawdzić, czy rolada jest gotowa do krojenia

  • jest dobrze schłodzona
  • trzyma kształt
  • masa serowa jest stabilna
  • kroi się w równe plastry bez wypływania nadzienia

Nóż warto ogrzać w gorącej wodzie i wytrzeć przed każdym krojeniem, plastry będą idealnie równe.

Najczęstsze błędy

  • zbyt cienka warstwa łososia - rolada się rozrywa
  • zbyt gruba warstwa nadzienia - wypływa przy krojeniu
  • niedostateczne schłodzenie
  • użycie przesuszonego łososia

Jak podawać

Pokroić w plastry o grubości około 1-1,5 cm.

Ułożyć wachlarzowo na półmisku.

Można udekorować koperkiem, plasterkami cytryny lub kaparami.

Dobrze komponuje się z jajkami faszerowanymi, sałatkami wiosennymi i pieczywem na zakwasie.

To danie lekkie, eleganckie i bardzo praktyczne – można je przygotować dzień wcześniej, a w świąteczny poranek tylko pokroić i podać bez pośpiechu.